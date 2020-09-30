|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:01
ingtrans написав: clientage написав:
Да то у апликухе глюк поселился
Не, то Вы не туда смотрите. Смотрите
Комунальні послуги в Forward online
6012 (тільки операції, які пройшли за терміналом 110400 та мерчантом 4832699)
Да, последним усилием воли таки сконцентрировался и въехал в тему
Оплата ток с ИБ Фарсика
Дяк.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32500
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2587 раз.
- Подякували: 3804 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:02
Никогда до этого не платил с помощью Форвард за коммуналку.
Смотрю у них многих поставщиков услуг нет.
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 176
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:04
ingtrans написав: Flamingo написав:
надо в течение одного дня действовать по алгоритму:
1. Оплатить комуналь кредиткой за кредитные.
...
3. Вывести кредитку в ноль
А так получится? Оплата по п. 1 будет проведена не этим днем, а п. 3, если правильно пополнять, проведется этим же днем. Не получится ли в этом случае оплата комуналки за свои, внесенные по п. 3?
Не знаю как в Форварде, но в Идее по О.Карте, если верить моим расчетам, в аналогичном сценарии в августе попал на оплату за свои. По О.Карте хоть и начислюят кешбэк по дате операции, но процент, похоже, определяют на момент проводки. С другой строны, в Форварде кешбек виден сразу, так что здесь, наверное, другая схема.
Я думаю получится. Скунс кишмиш насчитывает сразу после оплаты и это сразу видно. Если после этого счет пополнить - то кэшбек не пересчитывается. А у идеи - совсем другая логика и алгоритм. Там насчитывают кишмиш не сразу а попИзже с усетом многих факторов, как то: зашли свои и т.п. Так что вангую, что моя схема для Скунса полностью рабочая.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4948
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:11
Flamingo написав: ingtrans написав: Flamingo написав:
надо в течение одного дня действовать по алгоритму:
1. Оплатить комуналь кредиткой за кредитные.
...
3. Вывести кредитку в ноль
А так получится? Оплата по п. 1 будет проведена не этим днем, а п. 3, если правильно пополнять, проведется этим же днем. Не получится ли в этом случае оплата комуналки за свои, внесенные по п. 3?
Не знаю как в Форварде, но в Идее по О.Карте, если верить моим расчетам, в аналогичном сценарии в августе попал на оплату за свои. По О.Карте хоть и начислюят кешбэк по дате операции, но процент, похоже, определяют на момент проводки. С другой строны, в Форварде кешбек виден сразу, так что здесь, наверное, другая схема.
Я думаю получится. Скунс кишмиш насчитывает сразу после оплаты и это сразу видно. Если после этого счет пополнить - то кэшбек не пересчитывается. А у идеи - совсем другая логика и алгоритм. Там насчитывают кишмиш не сразу а попИзже с усетом многих факторов, как то: зашли свои и т.п. Так что вангую, что моя схема для Скунса полностью рабочая.
А у Фарса если платишь коммуналь через их ИБ разве за кредитные не нашару? Ну как у Алки
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32500
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2587 раз.
- Подякували: 3804 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:11
Adast написав:
Никогда до этого не платил с помощью Форвард за коммуналку.
Смотрю у них многих поставщиков услуг нет.
да, Портмоне пока заменить не выйдет, и родного ОСББ нет, и провинциальных водоканалов, но начало положено!
что касается грейса - полностью согласен, но, например, я использую и как хранилку под 12%, поэтому алгоритм постоянен: "перевел на КоКо Дебет - оплатил за кредитные - вернул с КоКоДебет", с таким тут проценты за использование будут минимальны, если вообще будут
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 323
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:12
ну и где увидеть шо оплата будет
терминал хххххх и мерчант хххххх
или какой-то другой?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2748
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:13
v57 написав:
ну и где увидеть шо оплата будет
терминал хххххх и мерчант хххххх
или какой-то другой?
Та, я думаю, при оплате из приложения всё это автоматически получится.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1525
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:14
cohan написав: Adast написав:
Никогда до этого не платил с помощью Форвард за коммуналку.
Смотрю у них многих поставщиков услуг нет.
да, Портмоне пока заменить не выйдет, и родного ОСББ нет, и провинциальных водоканалов, но начало положено!
что касается грейса - полностью согласен, но, например, я использую и как хранилку под 12%, поэтому алгоритм постоянен: "перевел на КоКо Дебет - оплатил за кредитные - вернул с КоКоДебет", с таким тут проценты за использование будут минимальны, если вообще будут
Я вот думаю, шо Фарсик не зря кроме стремного МСС 6012 указал и ИД Мерчанта
Комунальні послуги в Forward online
6012 (тільки операції, які пройшли за терміналом 110400 та мерчантом 4832699)
Т.е. они намекают, шо мона простым СЭПом все оплатить, но только из их ИБ
Нуна ждать пояснений от ОфПреда
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32500
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2587 раз.
- Подякували: 3804 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:17
так че там, кто первый тестить будет?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2234
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:20
clientage написав:
Т.е. они намекают, шо мона простым СЭПом все оплатить, но только из их ИБ
Что-то сильно сомневаюсь. Думаю, что речь конкретно об оплате услуг из раздела Коммунальные платежи. Обычного СЭПа там нет.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1525
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|89885
|10576244
|
|
|17196
|2399556
|
Чет 01 жов, 2020 09:18
omb
|
|17649
|3246140
|
|