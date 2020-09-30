ingtrans написав:

Flamingo написав: надо в течение одного дня действовать по алгоритму:

1. Оплатить комуналь кредиткой за кредитные.

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3. Вывести кредитку в ноль надо в течение одного дня действовать по алгоритму:1. Оплатить комуналь кредиткой за кредитные....3. Вывести кредитку в ноль

А так получится? Оплата по п. 1 будет проведена не этим днем, а п. 3, если правильно пополнять, проведется этим же днем. Не получится ли в этом случае оплата комуналки за свои, внесенные по п. 3?Не знаю как в Форварде, но в Идее по О.Карте, если верить моим расчетам, в аналогичном сценарии в августе попал на оплату за свои. По О.Карте хоть и начислюят кешбэк по дате операции, но процент, похоже, определяют на момент проводки. С другой строны, в Форварде кешбек виден сразу, так что здесь, наверное, другая схема.