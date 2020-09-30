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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4325432643274328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:21

  omb написав:так че там, кто первый тестить будет? :mrgreen:

тот у кого УкрСиб закончился
cohan
 
Повідомлень: 323
З нами з: 27.09.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:22

Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.
Искатель
 
Повідомлень: 4121
З нами з: 22.02.16
Подякував: 616 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
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  #<1 ... 4325432643274328
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