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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:21
omb написав:
так че там, кто первый тестить будет?
тот у кого УкрСиб закончился
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:22
Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.
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Чет 01 жов, 2020 09:18
omb
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