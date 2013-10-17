Додано: Чет 01 жов, 2020 10:44

1. КБ будет сразу за кредитные. На счёт

того, чтобы сразу день-в-день перепогасить лимит, то может быть подстава во время Закрытия операционного дня (** но кто его знает, этого фарсика. У них в правилах прописано , что они могут сторнировать и разницу в КБ брать за счет кредитного лимита)



2. На счёт грейса - уже тестил их оплаты в разделе "фин.услуги". Там тоже прикручен некошерный 6012. У меня РД 05 числа, то на небольшой сумме сразу увидел , что начислили %% за 4 дня.



Только первые ласточки с ближайшей РД нам скажут правду за коммуну (для теста хотя бы сумму 300-500 грн кинуть)