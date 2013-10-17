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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4326432743284329>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:21

  omb написав:так че там, кто первый тестить будет? :mrgreen:

тот у кого УкрСиб закончился
cohan
 
Повідомлень: 324
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Подякував: 27 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:22

Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.
Искатель
 
Повідомлень: 4121
З нами з: 22.02.16
Подякував: 616 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
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4
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.

Это смотря как считать. Мне, например, 10к по NEW Card и так есть куда за 5% пристроить. Соответственно, эти 7% за коммуналку - это чистые 5,635%, а не 0,635% сверх тех 5% по NEW Card. Правда, в денежном эквиваленте это выльется всего лишь гривен в 100. Зимой бы было больше, но можно было бы и в конце октября немного запастись теплом на зиму, зима-то близко :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:37

ingtrans люто плюсую. Сам хотел в том же роде написать но вы меня выперДили ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:56

Flamingo тю, кто упирается в 10к сибаса, давно уже открыл по несколько карт сибаса :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:59

  omb написав:Flamingo тю, кто упирается в 10к сибаса, давно уже открыл по несколько карт сибаса :)

Это, наверное, должно звучать так: "кто упирается в 10к сибаса, давно уже открыл по несколько карт сибаса, если есть на кого открыть дополнительные карты". А вот если я упираюсь в 10к и открыть вторую карту не на кого, то что делать? :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:За коммуналь светит только МСС 6012 -- эт засада от Скунса шоли, и какой эта коммунальщик выставляет такой МСС на своём ПОСе?

А 4% за кредитні Фарс собі не забере?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

ingtrans написав:
  Искатель написав:Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.

Это смотря как считать. Мне, например, 10к по NEW Card и так есть куда за 5% пристроить. Соответственно, эти 7% за коммуналку - это чистые 5,635%, а не 0,635% сверх тех 5% по NEW Card. Правда, в денежном эквиваленте это выльется всего лишь гривен в 100. Зимой бы было больше, но можно было бы и в конце октября немного запастись теплом на зиму, зима-то близко :)
Если все нормально пройдет то положительное:
1. Кэшбэк сразу.
2. Грейс от 30 до 60 дней.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

1. КБ будет сразу за кредитные. На счёт
того, чтобы сразу день-в-день перепогасить лимит, то может быть подстава во время Закрытия операционного дня (** но кто его знает, этого фарсика. У них в правилах прописано , что они могут сторнировать и разницу в КБ брать за счет кредитного лимита)

2. На счёт грейса - уже тестил их оплаты в разделе "фин.услуги". Там тоже прикручен некошерный 6012. У меня РД 05 числа, то на небольшой сумме сразу увидел , что начислили %% за 4 дня.

Только первые ласточки с ближайшей РД нам скажут правду за коммуну (для теста хотя бы сумму 300-500 грн кинуть)
Востаннє редагувалось STIGA в Чет 01 жов, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так, а где видите MCC по оплате коммунальных услуг?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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