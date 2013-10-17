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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:21
omb написав:
так че там, кто первый тестить будет?
тот у кого УкрСиб закончился
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:22
Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.
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Искатель
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:33
Искатель написав:
Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.
Это смотря как считать. Мне, например, 10к по NEW Card и так есть куда за 5% пристроить. Соответственно, эти 7% за коммуналку - это чистые 5,635%, а не 0,635% сверх тех 5% по NEW Card. Правда, в денежном эквиваленте это выльется всего лишь гривен в 100. Зимой бы было больше, но можно было бы и в конце октября немного запастись теплом на зиму, зима-то близко
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ingtrans
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:37
ingtrans
люто плюсую. Сам хотел в том же роде написать но вы меня выперДили
50 грн./100 грн.
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:56
Flamingo
тю, кто упирается в 10к сибаса, давно уже открыл по несколько карт сибаса
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:59
omb написав:Flamingo
тю, кто упирается в 10к сибаса, давно уже открыл по несколько карт сибаса
Это, наверное, должно звучать так: "кто упирается в 10к сибаса, давно уже открыл по несколько карт сибаса, если есть на кого открыть дополнительные карты". А вот если я упираюсь в 10к и открыть вторую карту не на кого, то что делать?
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- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:16
clientage написав:
За коммуналь светит только МСС 6012 -- эт засада от Скунса шоли, и какой эта коммунальщик выставляет такой МСС на своём ПОСе?
А 4% за кредитні Фарс собі не забере?
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:36
ingtrans написав: Искатель написав:
Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.
Это смотря как считать. Мне, например, 10к по NEW Card и так есть куда за 5% пристроить. Соответственно, эти 7% за коммуналку - это чистые 5,635%, а не 0,635% сверх тех 5% по NEW Card. Правда, в денежном эквиваленте это выльется всего лишь гривен в 100. Зимой бы было больше, но можно было бы и в конце октября немного запастись теплом на зиму, зима-то близко
Если все нормально пройдет то положительное:
1. Кэшбэк сразу.
2. Грейс от 30 до 60 дней.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:44
1. КБ будет сразу за кредитные. На счёт
того, чтобы сразу день-в-день перепогасить лимит, то может быть подстава во время Закрытия операционного дня (** но кто его знает, этого фарсика. У них в правилах прописано , что они могут сторнировать и разницу в КБ брать за счет кредитного лимита)
2. На счёт грейса - уже тестил их оплаты в разделе "фин.услуги". Там тоже прикручен некошерный 6012. У меня РД 05 числа, то на небольшой сумме сразу увидел , что начислили %% за 4 дня.
Только первые ласточки с ближайшей РД нам скажут правду за коммуну (для теста хотя бы сумму 300-500 грн кинуть)
Востаннє редагувалось STIGA
в Чет 01 жов, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:49
Так, а где видите MCC по оплате коммунальных услуг?
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