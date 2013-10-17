опа, а гиоца то нет
а некст 4900 дает на гиоц?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:53
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:56
искать человечка
Кешбечные карты!
Додано: Чет 01 жов, 2020 11:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Такая же история с коммуной была по карте EasyPay, если не ошибаюсь. КБ было в привязке в ID терминала Изи, а не к МСС транзакции.
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