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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4327432843294330>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:49

опа, а гиоца то нет
а некст 4900 дает на гиоц?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:53

  MASolomko написав:Так, а где видите MCC по оплате коммунальных услуг?


МСС прописан в условиях категории при выборе в приложении.

Само МСС при оплате через Forward Online - может подтвердить горячка.

6012 - стоит в разделе коммуны и фин.услуги. Остальные разделы не тестил, не было потребности
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:56

  ingtrans написав:А вот если я упираюсь в 10к и открыть вторую карту не на кого, то что делать? :)
искать человечка :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Такая же история с коммуной была по карте EasyPay, если не ошибаюсь. КБ было в привязке в ID терминала Изи, а не к МСС транзакции.
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:07

  v57 написав:опа, а гиоца то нет
а некст 4900 дает на гиоц?

Для Киёва есть ГИОЦ
Вот непонятно, шо с оплатой из ИБ за кредитные
Нам скунсовские засады не нуна!
ОфПред затихарился :evil:
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:ОфПред затихарился

А хіба шановний офПред тут ше є?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:16

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:ОфПред затихарился

А хіба шановний офПред тут ше є?

А шо, всьоо, уволили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:18

clientage
Корона?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:19

clientage
+ да, таки есть, нашел :)
по киев, а не київ :)
Востаннє редагувалось v57 в Чет 01 жов, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:23

  ukrprom2014 написав:clientage
Корона?

нее, не мне не жмёт, чуток на ухо спадает :D :D
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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