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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:49
опа, а гиоца то нет
а некст 4900 дает на гиоц?
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v57
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:53
MASolomko написав:
Так, а где видите MCC по оплате коммунальных услуг?
МСС прописан в условиях категории при выборе в приложении.
Само МСС при оплате через Forward Online - может подтвердить горячка.
6012 - стоит в разделе коммуны и фин.услуги. Остальные разделы не тестил, не было потребности
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:01
Такая же история с коммуной была по карте EasyPay, если не ошибаюсь. КБ было в привязке в ID терминала Изи, а не к МСС транзакции.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:07
v57 написав:
опа, а гиоца то нет
а некст 4900 дает на гиоц?
Для Киёва есть ГИОЦ
Вот непонятно, шо с оплатой из ИБ за кредитные
Нам скунсовские засады не нуна!
ОфПред затихарился
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:10
clientage написав:
ОфПред затихарился
А хіба шановний офПред тут ше є?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:16
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
ОфПред затихарился
А хіба шановний офПред тут ше є?
А шо, всьоо, уволили?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:18
clientage
Корона?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:19
clientage
+ да, таки есть, нашел
по киев, а не київ
Востаннє редагувалось v57
в Чет 01 жов, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:23
ukrprom2014 написав:clientage
Корона?
нее, не мне не жмёт, чуток на ухо спадает
... делайте хоть что-нибудь!
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