RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4327432843294330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оплатил, получил КБ и залил свои в большой плюс. Всё равно сегодня нужно было переводить кредитку в режим депозита, потому что все доступные категории, кроме коммуналки, не очень подходят и операций в этом месяце будет мало.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1529
З нами з: 31.07.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:35

  Искатель написав:Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.

А Сибас это кто, рыба такая или таки курица? Я серьезно.
komp
1
 
Повідомлень: 8277
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2307 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:44

  komp написав:
  Искатель написав:Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.

А Сибас это кто, рыба такая или таки курица? Я серьезно.


Есть не только Сибас, но ещё и Сима.
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 204
З нами з: 22.01.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:21

  komp написав:
  Искатель написав:Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.

А Сибас это кто, рыба такая или таки курица? Я серьезно.

Укрсиббанк
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2523
З нами з: 18.09.13
Подякував: 487 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:24

komp
про эту карту речь идет
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2464
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:29

anis человек с 2007 года на форуме, странно что не знает :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2242
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:37

  omb написав:
  ingtrans написав:А вот если я упираюсь в 10к и открыть вторую карту не на кого, то что делать? :)
искать человечка :)

Хорошо. Усложним условия задачи. Если у меня на всех взрослых членов семьи уже оформлены ньюшки и у меня есть чем все их загрузить на 10к инет оплат. Но обычно одну карту я немного недогружал чтобы платить и комуналь нею. То теперь в этом месяце у меня все ньюшки будут загружены "чем надо", а креди-КоКо обслужит все хавиры, которые у меня по контролем оплаты клмуналя. И этот кишмиш будет полностью чистым плюсом
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4950
З нами з: 20.03.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4327432843294330
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Flamingo, STIGA і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1719, 1720, 1721
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17206 2400054
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 12:30
omb
Альфа-Банк 1 ... 8988, 8989, 8990
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89891 10577048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 12:30
Alfa_Bank
ОКСІ БАНК 1 ... 75, 76, 77
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
760 107818
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 12:27
anis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20681)
01.10.2020 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.