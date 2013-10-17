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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 11:27
Оплатил, получил КБ и залил свои в большой плюс. Всё равно сегодня нужно было переводить кредитку в режим депозита, потому что все доступные категории, кроме коммуналки, не очень подходят и операций в этом месяце будет мало.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:35
Искатель написав:
Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.
А Сибас это кто, рыба такая или таки курица? Я серьезно.
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komp
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Додано: Чет 01 жов, 2020 11:44
komp написав: Искатель написав:
Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.
А Сибас это кто, рыба такая или таки курица? Я серьезно.
Есть не только Сибас, но ещё и Сима.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:21
komp написав: Искатель написав:
Мне лично 5% чистыми хватает у Сибаса. За 0,635% попу рвать (как в анекдоте про курицу) - это на любителя.
Удачи всем смелым.
А Сибас это кто, рыба такая или таки курица? Я серьезно.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:24
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anis
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:29
anis
человек с 2007 года на форуме, странно что не знает
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:37
Хорошо. Усложним условия задачи. Если у меня на всех взрослых членов семьи уже оформлены ньюшки и у меня есть чем все их загрузить на 10к инет оплат. Но обычно одну карту я немного недогружал чтобы платить и комуналь нею. То теперь в этом месяце у меня все ньюшки будут загружены "чем надо", а креди-КоКо обслужит все хавиры, которые у меня по контролем оплаты клмуналя. И этот кишмиш будет полностью чистым плюсом
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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