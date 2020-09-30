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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4329433043314332>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

По дебетці Коко досі 15% до 15к? Якщо більше 15, то будуть рахувати 12% на всю суму, чи тільки на ту що вилізла за 15к?
І що у будь-яких банкоматах безкоштовне зняття?
l-m
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:13

  l-m написав:По дебетці Коко досі 15% до 15к? Якщо більше 15, то будуть рахувати 12% на всю суму, чи тільки на ту що вилізла за 15к?
І що у будь-яких банкоматах безкоштовне зняття?

На всю 9...
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 01 жов, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  l-m написав:Якщо більше 15, то будуть рахувати 12% на всю суму, чи тільки на ту що вилізла за 15к?

9% від 15 000,01 грн. на всю суму;
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Дякую!
l-m
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:17

  ingtrans написав:Оплатил, получил КБ и залил свои в большой плюс. Всё равно сегодня нужно было переводить кредитку в режим депозита, потому что все доступные категории, кроме коммуналки, не очень подходят и операций в этом месяце будет мало.

За оплату кредитними додатково не списали ніяких комісій?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  l-m написав:І що у будь-яких банкоматах безкоштовне зняття?

В УКраїні у всіх...правда там є ліміти Фарса.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:20

  apostol написав:
  ingtrans написав:Оплатил, получил КБ и залил свои в большой плюс. Всё равно сегодня нужно было переводить кредитку в режим депозита, потому что все доступные категории, кроме коммуналки, не очень подходят и операций в этом месяце будет мало.

За оплату кредитними додатково не списали ніяких комісій?

Нет. Оплата коммуналки с кредитных через приложение без дополнительных комиссий.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:31

  ingtrans написав:Нет. Оплата коммуналки с кредитных через приложение без дополнительных комиссий.

Тут вопрос не слетит ли грейс?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:33

  Adast написав:
  ingtrans написав:Нет. Оплата коммуналки с кредитных через приложение без дополнительных комиссий.

Тут вопрос не слетит ли грейс?

Ну вопрос о комиссиях и ответ о комиссиях. А с грейсом не знаю, а уже в глубоком плюсе.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:35

А у фарсiка десь МСС видно по операцiях?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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