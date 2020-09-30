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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:11
По дебетці Коко досі 15% до 15к? Якщо більше 15, то будуть рахувати 12% на всю суму, чи тільки на ту що вилізла за 15к?
І що у будь-яких банкоматах безкоштовне зняття?
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l-m
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:13
l-m написав:
По дебетці Коко досі 15% до 15к? Якщо більше 15, то будуть рахувати 12% на всю суму, чи тільки на ту що вилізла за 15к?
І що у будь-яких банкоматах безкоштовне зняття?
На всю 9...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:13
l-m написав:
Якщо більше 15, то будуть рахувати 12% на всю суму, чи тільки на ту що вилізла за 15к?
9% від 15 000,01 грн. на всю суму;
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:14
Дякую!
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l-m
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:17
ingtrans написав:
Оплатил, получил КБ и залил свои в большой плюс. Всё равно сегодня нужно было переводить кредитку в режим депозита, потому что все доступные категории, кроме коммуналки, не очень подходят и операций в этом месяце будет мало.
За оплату кредитними додатково не списали ніяких комісій?
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apostol
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:18
l-m написав:
І що у будь-яких банкоматах безкоштовне зняття?
В УКраїні у всіх...правда там є ліміти Фарса.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:20
apostol написав: ingtrans написав:
Оплатил, получил КБ и залил свои в большой плюс. Всё равно сегодня нужно было переводить кредитку в режим депозита, потому что все доступные категории, кроме коммуналки, не очень подходят и операций в этом месяце будет мало.
За оплату кредитними додатково не списали ніяких комісій?
Нет. Оплата коммуналки с кредитных через приложение без дополнительных комиссий.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:31
ingtrans написав:
Нет. Оплата коммуналки с кредитных через приложение без дополнительных комиссий.
Тут вопрос не слетит ли грейс?
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Adast
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:33
Adast написав: ingtrans написав:
Нет. Оплата коммуналки с кредитных через приложение без дополнительных комиссий.
Тут вопрос не слетит ли грейс?
Ну вопрос о комиссиях и ответ о комиссиях. А с грейсом не знаю, а уже в глубоком плюсе.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:35
А у фарсiка десь МСС видно по операцiях?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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