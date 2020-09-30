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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4329433043314332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:36

Adast
слетит
все операции будут не в грейсе (уже уточнил инфо от банка), в ближайшее время дополнять информацию на сайте.
так что или 3%
или 7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:48

  anis написав:слетит
все операции будут не в грейсе (уже уточнил инфо от банка), в ближайшее время дополнять информацию на сайте.
так что или 3%
или 7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%

Казалось бы такая замечательная акция, но даже тут ложку дёгтя добавили))
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Цього місяця закінчується Фарсівська Депозитка...;(...ще є шанс на її перевипуск?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:49

Adast
заставляют в 0 все кокошники чтоб вывели :wink:
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anis написав:7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%
Т. е. до проводки даже пополнение СЭП не спасёт типа, чтобы после проводки по счёту оплата была собственными средствами?
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MASolomko
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1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:01

  MASolomko написав:
  anis написав:7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%
Т. е. до проводки даже пополнение СЭП не спасёт типа, чтобы после проводки по счёту оплата была собственными средствами?


Погасить разницу за коммуну через 1-2 дня - какие-то копейки с 48% годовых будут, но много не набежит.

Сам факт, что подвох выявили на старте))
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:Т. е. до проводки даже пополнение СЭП не спасёт типа, чтобы после проводки по счёту оплата была собственными средствами?

они вроде считают кешбек в момент совершения операции, а не проводки. Где правда?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:04

  STIGA написав:
  MASolomko написав:
  anis написав:7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%
Т. е. до проводки даже пополнение СЭП не спасёт типа, чтобы после проводки по счёту оплата была собственными средствами?


Погасить разницу за коммуну через 1-2 дня - какие-то копейки с 48% годовых будут, но много не набежит.

Сам факт, что подвох выявили на старте))

Я раніше виводив з кредитки свої, платив, одразу отримував кешбек за кредитні і одразу ж повертав свої на картку. Ніяких проводок не потрібно було чекати...
apostol
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  STIGA написав:Погасить разницу за коммуну через 1-2 дня - какие-то копейки с 48% годовых будут, но много не набежит.

Уверен что именно так посчитают?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:06

  vpchelko написав:
  STIGA написав:Погасить разницу за коммуну через 1-2 дня - какие-то копейки с 48% годовых будут, но много не набежит.

Уверен что именно так посчитают?

Т.е. все-таки при совершении операции расчет кешбека происходит, а как пройдут по счету деньги - уже не важно?
vpchelko
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