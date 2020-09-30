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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:36
Adast
слетит
все операции будут не в грейсе (уже уточнил инфо от банка), в ближайшее время дополнять информацию на сайте.
так что или 3%
или 7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:48
anis написав:
слетит
все операции будут не в грейсе (уже уточнил инфо от банка), в ближайшее время дополнять информацию на сайте.
так что или 3%
или 7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%
Казалось бы такая замечательная акция, но даже тут ложку дёгтя добавили))
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Adast
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:48
Цього місяця закінчується Фарсівська Депозитка...;(...ще є шанс на її перевипуск?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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t-step
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:49
Adast
заставляют в 0 все кокошники чтоб вывели
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:53
anis написав:
7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%
Т. е. до проводки даже пополнение СЭП не спасёт типа, чтобы после проводки по счёту оплата была собственными средствами?
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MASolomko
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1
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:01
MASolomko написав: anis написав:
7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%
Т. е. до проводки даже пополнение СЭП не спасёт типа, чтобы после проводки по счёту оплата была собственными средствами?
Погасить разницу за коммуну через 1-2 дня - какие-то копейки с 48% годовых будут, но много не набежит.
Сам факт, что подвох выявили на старте))
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STIGA
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:03
MASolomko написав:
Т. е. до проводки даже пополнение СЭП не спасёт типа, чтобы после проводки по счёту оплата была собственными средствами?
они вроде считают кешбек в момент совершения операции, а не проводки. Где правда?
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vpchelko
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:04
STIGA написав: MASolomko написав: anis написав:
7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%
Т. е. до проводки даже пополнение СЭП не спасёт типа, чтобы после проводки по счёту оплата была собственными средствами?
Погасить разницу за коммуну через 1-2 дня - какие-то копейки с 48% годовых будут, но много не набежит.
Сам факт, что подвох выявили на старте))
Я раніше виводив з кредитки свої, платив, одразу отримував кешбек за кредитні і одразу ж повертав свої на картку. Ніяких проводок не потрібно було чекати...
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apostol
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:04
STIGA написав:
Погасить разницу за коммуну через 1-2 дня - какие-то копейки с 48% годовых будут, но много не набежит.
Уверен что именно так посчитают?
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:06
vpchelko написав: STIGA написав:
Погасить разницу за коммуну через 1-2 дня - какие-то копейки с 48% годовых будут, но много не набежит.
Уверен что именно так посчитают?
Т.е. все-таки при совершении операции расчет кешбека происходит, а как пройдут по счету деньги - уже не важно?
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vpchelko
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