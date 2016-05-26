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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:14
apostol написав:
Я раніше виводив з кредитки свої, платив, одразу отримував кешбек за кредитні і одразу ж повертав свої на картку. Ніяких проводок не потрібно було чекати...
я ждал, пару дней и тож все ок было, правда я ждал потому что несколько покупок делать надо было в разные дни и лень было гонять туда-сюда
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:15
Самое простое - можно купить газ на зиму, полностью отбить кешбек за этот месяц.
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vpchelko
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:46
Квесторе_поверніться написав: l-m написав:
В УКраїні у всіх...правда там є ліміти Фарса.
Та й за кордоном можна знайти безкомісійні варіанти.
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stryzhko
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:50
t-step написав:
Цього місяця закінчується Фарсівська Депозитка...;(...ще є шанс на її перевипуск?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Літом 2020 ше перевипускали...знаходили пластик у відділенні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:55
omb написав: apostol написав:
Я раніше виводив з кредитки свої, платив, одразу отримував кешбек за кредитні і одразу ж повертав свої на картку. Ніяких проводок не потрібно було чекати...
я ждал, пару дней и тож все ок было, правда я ждал потому что несколько покупок делать надо было в разные дни и лень было гонять туда-сюда
Як рахуватимуть цього разу, побачимо згодом. Раніше, маючи лише одну кредитну кокоху, також робив наступним чином: наприклад Монею забирав з неї свої, платив у рахунок кредитного ліміту, отримував КБ як за кредитні, потім тягнув свої Форвардом назад, все одним днем працювало...
Виглядає, що наразі КБ рахують по авторизації.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:57
Бачу Фарс ценровою банкою став...життя тут кипить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:05
vpchelko написав:
они вроде считают кешбек в момент совершения операции, а не проводки. Где правда?
Я имел в виду сделать оплату коммунальных услуг за счёт кредитных средств, получить повышенный кешбек и до проводки пополнить карту СЭП, чтобы до проводок коммуналки на карте были свои средства и банку не платить % за кредит.
Но видимо так нельзя что ли.
Слабо подкован в этих тонкостей, а проверить не получится...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:06
Квесторе_поверніться написав:
Бачу Фарс ценровою банкою став...життя тут кипить.
Не у всех. Комуналя у мну немного , продуктов нема. ПУМБА поки мовчить, А-ш-ка рулить. Скориш всього Форвард - на полочку .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:13
kreuz написав: omb написав: apostol написав:
Я раніше виводив з кредитки свої, платив, одразу отримував кешбек за кредитні і одразу ж повертав свої на картку. Ніяких проводок не потрібно було чекати...
я ждал, пару дней и тож все ок было, правда я ждал потому что несколько покупок делать надо было в разные дни и лень было гонять туда-сюда
Як рахуватимуть цього разу, побачимо згодом. Раніше, маючи лише одну кредитну кокоху, також робив наступним чином: наприклад Монею забирав з неї свої, платив у рахунок кредитного ліміту, отримував КБ як за кредитні, потім тягнув свої Форвардом назад, все одним днем працювало...
Виглядає, що наразі КБ рахують по авторизації.
ну посмотрим, правда у меня будет мало покупок в кокохе, в сибе тропинка налажена на 5%, остальное все редко покупаю
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:15
Goodman написав:
Скориш всього Форвард - на полочку .
Не ходите в аптеку для себя или родни? Верится с трудом...
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Vorlon
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