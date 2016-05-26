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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4331433243334334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:25

  Vorlon написав:
  Goodman написав:Скориш всього Форвард - на полочку .

Не ходите в аптеку для себя или родни? Верится с трудом...

А я охотно верю. У самого сейчас такая ситуация. В прошлом месяце были интересны только продукты и оплата была раз 1-2 дня, а сейчас интересует только коммуналка и по ней будет всего несколько операций в месяц. Остальные категории либо вообще не использую (виномаркеты), либо раз в несколько месяцев (аптеки, медсервис, одежда), либо у других выше КБ (зоомагазины). В аптеке последний раз был в начале августа и то только для того, чтобы пополнить аптечку перед отпуском на море.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:26

  Vorlon написав:
  Goodman написав:Скориш всього Форвард - на полочку .

Не ходите в аптеку для себя или родни? Верится с трудом...

Дарма не вірите. Ви ж якось без Привата живете? От, а я от аптек боюся )) Тільки як щось урґентне, не дай Бог, приходиться бігти...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:29

За свои средства у Моно более интересный кэшбек на аптеки по категории Краса та здоров'я.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:31

Рад за вас, коллеги :) А я вот постоянно своего пенсионера обеспечиваю и себе тоже периодически :roll:

От этого месяца просто в восторге! И аптеки, и медицина :D
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 01 жов, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:32

  Adast написав:За свои средства у Моно более интересный кэшбек на аптеки по категории Краса та здоров'я.

Чем более интересный? И там, и там 4% грязными за свои. А вот Моно у меня с января полочная карта...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:40

  Vorlon написав:Чем более интересный? И там, и там 4% грязными за свои. А вот Моно у меня с января полочная карта...

Потому что он сразу как несколько категорий у других банков - у Форварда Аптеки и Больницы это разные понятия. Плюс ещё всякие Watsons.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:40

  anis написав:Adast
слетит
все операции будут не в грейсе (уже уточнил инфо от банка), в ближайшее время дополнять информацию на сайте.
так что или 3%
или 7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%

нда, действительно хотелось бы на сайте какого-то разъяснения
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