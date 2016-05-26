Goodman написав:Скориш всього Форвард - на полочку .
Не ходите в аптеку для себя или родни? Верится с трудом...
А я охотно верю. У самого сейчас такая ситуация. В прошлом месяце были интересны только продукты и оплата была раз 1-2 дня, а сейчас интересует только коммуналка и по ней будет всего несколько операций в месяц. Остальные категории либо вообще не использую (виномаркеты), либо раз в несколько месяцев (аптеки, медсервис, одежда), либо у других выше КБ (зоомагазины). В аптеке последний раз был в начале августа и то только для того, чтобы пополнить аптечку перед отпуском на море.
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Goodman написав:Скориш всього Форвард - на полочку .
Не ходите в аптеку для себя или родни? Верится с трудом...
Дарма не вірите. Ви ж якось без Привата живете? От, а я от аптек боюся )) Тільки як щось урґентне, не дай Бог, приходиться бігти...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
anis написав:Adast слетит все операции будут не в грейсе (уже уточнил инфо от банка), в ближайшее время дополнять информацию на сайте. так что или 3% или 7% но не забываем выводить карту в 0 просле в день проводки или спонсируем банка на 48%
нда, действительно хотелось бы на сайте какого-то разъяснения