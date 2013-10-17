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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:59
ingtrans написав: v57 написав:
или третий вариант- платить сторонним сервисом
Только в этом случае КБ в Форварде точно не будет.
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v57
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:05
Vorlon написав:
.. и медицина
Тут Пудра постоянно работает.
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rollo
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:08
rollo
3% против 6*0,805=4,83% как бы есть разница!
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Vorlon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:09
Vorlon
да, медицина хороша в этом месяце и это бесспорно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:20
нда, кб только за ком.услуги в форв.онлайн
а сторонним- это другая категория, без кб
был неправ
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v57
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:43
rollo так в моне 5% фастфуд.. или туда рестораны не входят?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:55
omb
Не входят. И за свои как-то и кусок в горле застрянет
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Vorlon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:58
Господа, я правильно понимаю, что 9% при превышении 15к, срабатывает только по Коко дебетной и Депозитке.
А по Коко кредитной (в дебетном режиме) - 12% независимо от суммы?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 01 жов, 2020 17:03
Фантом дамам можно?! Да коко-кредит пока 12, но до 17 октября. Потом тут тоже становится 9 (
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Кассандра
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Чет 01 жов, 2020 16:41
rollo
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