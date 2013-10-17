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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4332433343344335

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:59

  ingtrans написав:
  v57 написав:или третий вариант- платить сторонним сервисом

Только в этом случае КБ в Форварде точно не будет.

4900
v57
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 14.03.10
Подякував: 105 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:05

  Vorlon написав:.. и медицина :D

Тут Пудра постоянно работает.
rollo
 
Повідомлень: 971
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:08

rollo
3% против 6*0,805=4,83% как бы есть разница! :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 9136
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 973 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:09

Vorlon да, медицина хороша в этом месяце и это бесспорно :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 177 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:11

  Vorlon написав:rollo
3% против 6*0,805=4,83% как бы есть разница! :roll:

Конечно есть. Но лучше бы вместо медицины (не аптек) были кафе и рестораны. :)
rollo
 
Повідомлень: 971
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:20

нда, кб только за ком.услуги в форв.онлайн
а сторонним- это другая категория, без кб
был неправ :)
v57
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 14.03.10
Подякував: 105 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:43

rollo так в моне 5% фастфуд.. или туда рестораны не входят?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 177 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:55

omb
Не входят. И за свои как-то и кусок в горле застрянет :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 9136
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Господа, я правильно понимаю, что 9% при превышении 15к, срабатывает только по Коко дебетной и Депозитке.
А по Коко кредитной (в дебетном режиме) - 12% независимо от суммы?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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З нами з: 18.05.16
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:03

Фантом дамам можно?! Да коко-кредит пока 12, но до 17 октября. Потом тут тоже становится 9 (
Кассандра
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  #<1 ... 4332433343344335
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