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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:37
Del
Востаннє редагувалось apostol в Чет 01 жов, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:39
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзья, добрый день.
С 01.10.2020 г. в программу лояльности «Кльована вигода» введена новая категория – «Коммунальные услуги». Ввиду возникших у вас вопросов касательно этого, приводим краткое пояснение.
Итак, при оплате коммунальных услуг в Личном кабинете Forward Online в разделе «Оплата услуг» за счет собственных или кредитных средств, комиссия за такую операцию не взымается банком. Заметим, что на оплату коммунальных услуг в Forward Online льготный период не распространяется, так как это безналичный перевод со счета клиента. Поэтому просим учитывать, что при оплате за счет кредитных средств будут начисляться проценты согласно тарифов вашей карты (48 % годовых).
Чтобы минимизировать начисление процентов за использование кредита, рекомендуем погашать всю задолженность по карте в кратчайшие сроки.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:16
Support BForward , подскажите пожалуйста как быть в моем случае. У меня небольшой кредитный лимит. В августе я его под ноль использовал. В сентябре я с дебетной карты перекидывал дабы получить бОльший процент кешбека по категории Продукты. На сейчас кредитный лимит также 0.
Мне можно воспользоваться оплатой коммунальных услуг в таком случае? Или мне нужно будет два раза закидывать с дебетной карты деньги, в первый раз как оплату за коммуналку, а второй раз как погашение первой суммы?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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