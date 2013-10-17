Додано: Чет 01 жов, 2020 18:16

Support BForward , подскажите пожалуйста как быть в моем случае. У меня небольшой кредитный лимит. В августе я его под ноль использовал. В сентябре я с дебетной карты перекидывал дабы получить бОльший процент кешбека по категории Продукты. На сейчас кредитный лимит также 0.

Мне можно воспользоваться оплатой коммунальных услуг в таком случае? Или мне нужно будет два раза закидывать с дебетной карты деньги, в первый раз как оплату за коммуналку, а второй раз как погашение первой суммы?

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