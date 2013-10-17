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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4334433543364337>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:37

Del
Востаннє редагувалось apostol в Чет 01 жов, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:39

  omb написав:rollo так в моне 5% фастфуд.. или туда рестораны не входят?

на фастфуде Конкорд в свое время знатно подвизался, один из честных способов обмана маркетологов ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзья, добрый день.
С 01.10.2020 г. в программу лояльности «Кльована вигода» введена новая категория – «Коммунальные услуги». Ввиду возникших у вас вопросов касательно этого, приводим краткое пояснение.

Итак, при оплате коммунальных услуг в Личном кабинете Forward Online в разделе «Оплата услуг» за счет собственных или кредитных средств, комиссия за такую операцию не взымается банком. Заметим, что на оплату коммунальных услуг в Forward Online льготный период не распространяется, так как это безналичный перевод со счета клиента. Поэтому просим учитывать, что при оплате за счет кредитных средств будут начисляться проценты согласно тарифов вашей карты (48 % годовых).

Чтобы минимизировать начисление процентов за использование кредита, рекомендуем погашать всю задолженность по карте в кратчайшие сроки.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:16

Support BForward , подскажите пожалуйста как быть в моем случае. У меня небольшой кредитный лимит. В августе я его под ноль использовал. В сентябре я с дебетной карты перекидывал дабы получить бОльший процент кешбека по категории Продукты. На сейчас кредитный лимит также 0.
Мне можно воспользоваться оплатой коммунальных услуг в таком случае? Или мне нужно будет два раза закидывать с дебетной карты деньги, в первый раз как оплату за коммуналку, а второй раз как погашение первой суммы?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Мне можно воспользоваться оплатой коммунальных услуг в таком случае?

Вы не поверите, но для того, чтобы воспользоваться оплатой коммунальных услуг кредитный лимит вообще не нужен :mrgreen:
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:56

  ingtrans написав:
  _PORT_UA написав:Мне можно воспользоваться оплатой коммунальных услуг в таком случае?

Вы не поверите, но для того, чтобы воспользоваться оплатой коммунальных услуг кредитный лимит вообще не нужен :mrgreen:

Эт чойто?
Я вот ради 7% решил гаситься 27го, а потом за 2..3дн настучу коммуналку таки с кредитных, постоянно догашивая их в 0
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:rollo так в моне 5% фастфуд.. или туда рестораны не входят?


И Пузата Хата раньше шла у Мони как ресторан, а не как фастфуд. Как сейчас - не знаю, может и поправили, не тестировал, так что будьте бдительны! :)
Востаннє редагувалось Amid в Чет 01 жов, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:Эт чойто?

Ну так ведь услуга-то доступна и за свои ;) Это ж вопрос нужно правильно задавать: "Как мне поступить, чтобы получить кешбэк побольше и не попасть на 48%?" ну или там "А можно ли сразу на счет получить 1000 грн, а то у меня лимит маленький и очень напрягает гонять средства между дебеткой и кредиткой?" :mrgreen:
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

clientage написав:
  ingtrans написав:
  _PORT_UA написав:Мне можно воспользоваться оплатой коммунальных услуг в таком случае?

Вы не поверите, но для того, чтобы воспользоваться оплатой коммунальных услуг кредитный лимит вообще не нужен :mrgreen:

Эт чойто?
Я вот ради 7% решил гаситься 27го, а потом за 2..3дн настучу коммуналку таки с кредитных, постоянно догашивая их в 0
С такими условиями- смысла платить за коммуналку нет.
Укрсиб- уже все проверено, за все платят.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:С такими условиями- смысла платить за коммуналку нет.
Укрсиб- уже все проверено, за все платят.

Да, формально получается 7% грязными за свои. Но, во-первых, это все равно немного больше, чем 5% чистыми, а, во-вторых, как уже говорили, Укрсиб и так есть куда пристроить без коммуналки.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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