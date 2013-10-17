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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4334433543364337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:7% грязными за свои

І платять 1000 проти 500.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:20

подскажите как отказатся от 2-х страховок по уже полученой кредитке КО-КО ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:22

  J написав:подскажите как отказатся от 2-х страховок по уже полученой кредитке КО-КО ?

Відділення близько?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34579
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:30

  Amid написав:
  omb написав:rollo так в моне 5% фастфуд.. или туда рестораны не входят?


И Пузата Хата раньше шла у Мони как ресторан, а не как фастфуд. Как сейчас - не знаю, может и поправили, не тестировал, так что будьте бдительны! :)

сегодня 5% дал на большевике
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:38

J заявление писать в отделении
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Не ходите в аптеку для себя или родни? Верится с трудом...


Ходим , выбрали одну из ста и заполучили карту лояльности.
Но там условие - только кэш. Скидка всегда больше , даже самого жирного бонуса.
Я пониме. что деньги для того, чтобы их тратить - но не бросать же их в топку ради кешбеков. Кредитки нету - отказали , есть дебитка . котрую заливаю депами - использую как нычку на 200к.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

ingtrans написав:
  lel написав:С такими условиями- смысла платить за коммуналку нет.
Укрсиб- уже все проверено, за все платят.

Да, формально получается 7% грязными за свои. Но, во-первых, это все равно немного больше, чем 5% чистыми, а, во-вторых, как уже говорили, Укрсиб и так есть куда пристроить без коммуналки.
Я высадил в прошлом месяце почти весь лимит на продукты - теперь, жаба давит гасить досрочно. Но можно посмотреть, как пройдут операции у первых пользователей. И принять решение ближе к концу месяца.
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