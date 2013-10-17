І платять 1000 проти 500.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:20
подскажите как отказатся от 2-х страховок по уже полученой кредитке КО-КО ?
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:22
Відділення близько?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:30
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:38
J заявление писать в отделении
Кешбечные карты!
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ходим , выбрали одну из ста и заполучили карту лояльности.
Но там условие - только кэш. Скидка всегда больше , даже самого жирного бонуса.
Я пониме. что деньги для того, чтобы их тратить - но не бросать же их в топку ради кешбеков. Кредитки нету - отказали , есть дебитка . котрую заливаю депами - использую как нычку на 200к.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я высадил в прошлом месяце почти весь лимит на продукты - теперь, жаба давит гасить досрочно. Но можно посмотреть, как пройдут операции у первых пользователей. И принять решение ближе к концу месяца.
Зараз переглядають цей форум: kostya77, liliya_logical, ramaz, ricardo, vitaliy_berdinskikh, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|