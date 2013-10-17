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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:19
ingtrans написав:
7% грязными за свои
І платять 1000 проти 500.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:20
подскажите как отказатся от 2-х страховок по уже полученой кредитке КО-КО ?
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J
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:22
J написав:
подскажите как отказатся от 2-х страховок по уже полученой кредитке КО-КО ?
Відділення близько?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:30
Amid написав: omb написав:
rollo так в моне 5% фастфуд.. или туда рестораны не входят?
И Пузата Хата раньше шла у Мони как ресторан, а не как фастфуд. Как сейчас - не знаю, может и поправили, не тестировал, так что будьте бдительны!
сегодня 5% дал на большевике
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:38
J заявление писать в отделении
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Чет 01 жов, 2020 20:07
Vorlon написав:
Не ходите в аптеку для себя или родни? Верится с трудом...
Ходим , выбрали одну из ста и заполучили карту лояльности.
Но там условие - только кэш. Скидка всегда больше , даже самого жирного бонуса.
Я пониме. что деньги для того, чтобы их тратить - но не бросать же их в топку ради кешбеков. Кредитки нету - отказали , есть дебитка . котрую заливаю депами - использую как нычку на 200к.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Чет 01 жов, 2020 20:15
ingtrans написав: lel написав:
С такими условиями- смысла платить за коммуналку нет.
Укрсиб- уже все проверено, за все платят.
Да, формально получается 7% грязными за свои. Но, во-первых, это все равно немного больше, чем 5% чистыми, а, во-вторых, как уже говорили, Укрсиб и так есть куда пристроить без коммуналки.
Я высадил в прошлом месяце почти весь лимит на продукты - теперь, жаба давит гасить досрочно. Но можно посмотреть, как пройдут операции у первых пользователей. И принять решение ближе к концу месяца.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 20:23
Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
С 01.10.2020 г. в программу лояльности «Кльована вигода» введена новая категория – «Коммунальные услуги». Ввиду возникших у вас вопросов касательно этого, приводим краткое пояснение.
а если в личном кабинете нет нашего осбб, его можно туда добавить?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Чет 01 жов, 2020 20:26
Support BForward написав:
Заметим, что на оплату коммунальных услуг в Forward Online льготный период не распространяется, так как это безналичный перевод со счета клиента. Поэтому просим учитывать, что при оплате за счет кредитных средств будут начисляться проценты согласно тарифов вашей карты (48 % годовых).
Чтобы минимизировать начисление процентов за использование кредита, рекомендуем погашать всю задолженность по карте в кратчайшие сроки.
Вангую, что у Фарса такие категории как Штрафы и Благотворительноть
тоже в будущем будут окешбечиваться, как сегодня коммунал - через приложение/ИБ Forward Online ))
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Додано: Чет 01 жов, 2020 20:27
STIGA написав: Support BForward написав:
Заметим, что на оплату коммунальных услуг в Forward Online льготный период не распространяется, так как это безналичный перевод со счета клиента. Поэтому просим учитывать, что при оплате за счет кредитных средств будут начисляться проценты согласно тарифов вашей карты (48 % годовых).
Чтобы минимизировать начисление процентов за использование кредита, рекомендуем погашать всю задолженность по карте в кратчайшие сроки.
Вангую, что у Фарса такие категории как Штрафы и Благотворительноть
тоже в будущем будут окешбечиваться, как сегодня коммунал - через приложение/ИБ Forward Online ))
Маловероятно
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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