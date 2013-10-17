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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4335433643374338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:32

anis почему? Прямое стимулирование использовать свой продукт
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omb
 
Повідомлень: 2252
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Заметим, что на оплату коммунальных услуг в Forward Online льготный период не распространяется, так как это безналичный перевод со счета клиента. Поэтому просим учитывать, что при оплате за счет кредитных средств будут начисляться проценты согласно тарифов вашей карты (48 % годовых).
Support BForward, эту текст надо красным разместить в разделе оплат услуг. Это будет смело и честно по отношению клиентам.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлень: 2448
З нами з: 08.03.18
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  #<1 ... 4335433643374338
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