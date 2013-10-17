|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:32
anis почему? Прямое стимулирование использовать свой продукт
Кешбечные карты!
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Support BForward, эту текст надо красным разместить в разделе оплат услуг. Это будет смело и честно по отношению клиентам.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:56
Квиташки за комуналь стрёмные - только реквизиты плательщика и получателя, нет ни назначения платежа, ни номера личного счёта плательщика, ни показаний счетчика, которые вносил при создании платежа. И ещё - когда подтягивается списком несколько получателей - невозможно заплатить одному, нужно всем остальным хоть по копейке написать, иначе пимпа "далее" не активна. Особо "радует" квитанция в этом случае: данные получателей таблицей (только реквизиты) и общая сумма без указания кому сколько и за что именно была проведена "оплата за послуги".
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|