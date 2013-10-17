Support BForward написав:Заметим, что на оплату коммунальных услуг в Forward Online льготный период не распространяется, так как это безналичный перевод со счета клиента. Поэтому просим учитывать, что при оплате за счет кредитных средств будут начисляться проценты согласно тарифов вашей карты (48 % годовых).
Чтобы минимизировать начисление процентов за использование кредита, рекомендуем погашать всю задолженность по карте в кратчайшие сроки.
Вангую, что у Фарса такие категории как Штрафы и Благотворительноть тоже в будущем будут окешбечиваться, как сегодня коммунал - через приложение/ИБ Forward Online ))
Маловероятно
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грнКокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
Support BForward написав:Заметим, что на оплату коммунальных услуг в Forward Online льготный период не распространяется, так как это безналичный перевод со счета клиента. Поэтому просим учитывать, что при оплате за счет кредитных средств будут начисляться проценты согласно тарифов вашей карты (48 % годовых).
Support BForward, эту текст надо красным разместить в разделе оплат услуг. Это будет смело и честно по отношению клиентам.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Квиташки за комуналь стрёмные - только реквизиты плательщика и получателя, нет ни назначения платежа, ни номера личного счёта плательщика, ни показаний счетчика, которые вносил при создании платежа. И ещё - когда подтягивается списком несколько получателей - невозможно заплатить одному, нужно всем остальным хоть по копейке написать, иначе пимпа "далее" не активна. Особо "радует" квитанция в этом случае: данные получателей таблицей (только реквизиты) и общая сумма без указания кому сколько и за что именно была проведена "оплата за послуги".
Support BForward написав:Заметим, что на оплату коммунальных услуг в Forward Online льготный период не распространяется, так как это безналичный перевод со счета клиента. Поэтому просим учитывать, что при оплате за счет кредитных средств будут начисляться проценты согласно тарифов вашей карты (48 % годовых).
Чтобы минимизировать начисление процентов за использование кредита, рекомендуем погашать всю задолженность по карте в кратчайшие сроки.
Вангую, что у Фарса такие категории как Штрафы и Благотворительноть тоже в будущем будут окешбечиваться, как сегодня коммунал - через приложение/ИБ Forward Online ))
Маловероятно
Наразі мені не надто актуально, бо переплата по багатьох послугах, а от раніше я своїх отримувачів майже всіх попропихував і до ПУМБи, і до Портмоне, тепер тіко промокодів на Портмоне не вистачає...
Тож, пробуйте й Ви, у Фарса підтримка як на мене адекватна й відповідальна, може й додасть отримувачів.
Востаннє редагувалось kreuz в П'ят 02 жов, 2020 07:46, всього редагувалось 2 разів.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
alibob написав:Квиташки за комуналь стрёмные - только реквизиты плательщика и получателя, нет ни назначения платежа, ни номера личного счёта плательщика, ни показаний счетчика, которые вносил при создании платежа. И ещё - когда подтягивается списком несколько получателей - невозможно заплатить одному, нужно всем остальным хоть по копейке написать, иначе пимпа "далее" не активна. Особо "радует" квитанция в этом случае: данные получателей таблицей (только реквизиты) и общая сумма без указания кому сколько и за что именно была проведена "оплата за послуги".
Ого! Это же вообще дичь какая-то получается!
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Support BForward написав:при оплате коммунальных услуг в Личном кабинете Forward Online в разделе «Оплата услуг»
Уважаемый(ая), представитель банка! В каком виде платеж клиента "попадает" в коммунальное предприятие и с каким назначением платежа? Вижу что указав лицевой счет вы подтягиваете данные по этому лицевому счету, в т.ч. остаток на 01.09.2020, я заполняю показания счетчиков, сумму к оплате, а вот как и с каким назначением уходит платеж- не совсем понятно. Не хотелось-бы экспериментировать с платежами, бегая потом по коммунальным предприятиям и отделениям банки с вопросом где мои деньги. Уже жалею, что выбрал категорию коммунальных платежей на этот месяц, лучше-бы барахлом затарился.