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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:51
Показания счетчиков не заполнишь - "далее" не активна.
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alibob
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:55
alibob написав:
Показания счетчиков не заполнишь - "далее" не активна.
А вот это точно маразм! Спасибо, что сообщили.
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Vorlon
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:03
Vorlon написав: Water написав:
я заполняю показания счетчиков
А зачем? Есть счёт от поставщика услуг с чёткой суммой. Её оплачиваем. К чему в платёжке ненужная информация?
От продавца газа светится только остаток на 01.09.2020, я хочу внести новые показания газового счетчика с разницей 200 кубометров и сразу за них заплатить.
Продавец газа еще не видит мои показания, расчет он сделает после 10 числа текущего месяца, но я не хочу дважды заниматься этим вопросом, сперва вносить показания, затем ждать счет и оплачивать его. Это если сравнивать с Приватом или Моней, там один раз все внес, заплатил и забыл. Там все назначения к коммунальщикам доходят как нужно.
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Water
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:14
Menwyy написав:
А то мои 2 попытки посещения отделения заканчивались или отсутствием пластика и потерей полу часа на заполнение анкет перед этим...
Оформлчете карту по реферальной ссылке. Вам позвонят и удалённо по телефону заполняете анкету, после они берут паузу на обработку информации и после сообщают кредитный лимит. Далее назначают встречу в отделении (на этом этапе стоит уточнить наличие карт в отделении или точке выдачи).
В отделение прийти, там распечатают договора и подписать их.
Если заказывать доставку карту курьером, то будет длительная её активация.
ps По реферальной ссылке заявки на дебетовую и кредитную стоит делать в разные дни. Это позволить получить кешбек за их открытие.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:49
alibob написав:
Показания счетчиков не заполнишь - "далее" не активна.
попробовал оплатить газ. Вместо показаний оставил нули. Кнопка "Далее" активна. Заплатить дает.
Vorlon написав:
А вот это точно маразм! Спасибо, что сообщили.
Ну на практике - не всегда все так как пишут. По крайней мере в нашем с вами городе.
Water написав:
Продавец газа еще не видит мои показания, расчет он сделает после 10 числа текущего месяца, но я не хочу дважды заниматься этим вопросом, сперва вносить показания, затем ждать счет и оплачивать его.
Так а в чем проблема заплатить не указав что вы платите наперед за 200 кубов?
облгазсбыт принимает оплату в деньгах а не кубах. Если что-то недоплатите сейчас - доплатите потом, а если переплатите - вам зачтется в будущем. Платите столько - сколько хотите оплатить. Зачем привязываться к показаниям счетчиков. Не понимаю
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:52
Благодарю.
Если у вас есть рефка - бросайте в ЛС.
MASolomko написав: Menwyy написав:
А то мои 2 попытки посещения отделения заканчивались или отсутствием пластика и потерей полу часа на заполнение анкет перед этим...
Оформлчете карту по реферальной ссылке. Вам позвонят и удалённо по телефону заполняете анкету, после они берут паузу на обработку информации и после сообщают кредитный лимит. Далее назначают встречу в отделении (на этом этапе стоит уточнить наличие карт в отделении или точке выдачи).
В отделение прийти, там распечатают договора и подписать их.
Если заказывать доставку карту курьером, то будет длительная её активация.
ps По реферальной ссылке заявки на дебетовую и кредитную стоит делать в разные дни. Это позволить получить кешбек за их открытие.
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Menwyy
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