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Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Показания счетчиков не заполнишь - "далее" не активна.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:55
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:03
От продавца газа светится только остаток на 01.09.2020, я хочу внести новые показания газового счетчика с разницей 200 кубометров и сразу за них заплатить.
Продавец газа еще не видит мои показания, расчет он сделает после 10 числа текущего месяца, но я не хочу дважды заниматься этим вопросом, сперва вносить показания, затем ждать счет и оплачивать его. Это если сравнивать с Приватом или Моней, там один раз все внес, заплатил и забыл. Там все назначения к коммунальщикам доходят как нужно.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Оформлчете карту по реферальной ссылке. Вам позвонят и удалённо по телефону заполняете анкету, после они берут паузу на обработку информации и после сообщают кредитный лимит. Далее назначают встречу в отделении (на этом этапе стоит уточнить наличие карт в отделении или точке выдачи).
В отделение прийти, там распечатают договора и подписать их.
Если заказывать доставку карту курьером, то будет длительная её активация.
ps По реферальной ссылке заявки на дебетовую и кредитную стоит делать в разные дни. Это позволить получить кешбек за их открытие.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:49
попробовал оплатить газ. Вместо показаний оставил нули. Кнопка "Далее" активна. Заплатить дает.
Ну на практике - не всегда все так как пишут. По крайней мере в нашем с вами городе.
Так а в чем проблема заплатить не указав что вы платите наперед за 200 кубов?
облгазсбыт принимает оплату в деньгах а не кубах. Если что-то недоплатите сейчас - доплатите потом, а если переплатите - вам зачтется в будущем. Платите столько - сколько хотите оплатить. Зачем привязываться к показаниям счетчиков. Не понимаю
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Благодарю.
Если у вас есть рефка - бросайте в ЛС.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Menwyy, отправил.
Там же ряд дополнительной информации
Кстати, дата подписания договора = РД, как в Альфе.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:13
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:49
Water я так понимаю вы когда-то "попали" на деньги? То есть деньги не дошли? Но все равно не понимаю как наличие/отсутствие периода оплаты, показаний счетчиков может помочь если деньги не дошли . А если дошли... Ну вот уже много лет плачу за 4 квартиры и никогда не указываю показатели счетчиков (за исключением пары случаев когда тестировал системы оплаты, где этот показатель обязателен для оплаты - она просто не активируется без него). Платежи терялись, но потом находились. Много раз ошибочно переплачивал - один раз даже на довольно большую сумму (так сложилось ) - потом писал заявление на возврат, но ни газсбыт, ни водоканал, ни теплосети, ни электроснаб - никогда не предъявляли мне свое фэ за отсутствие в платежках показаний счетчиков - главное закрыть долг. Может конечно зависит от конкретного поставщика услуг в конкретном городе, тогда значит мне просто повезло.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:07
Уважаемый Support BForward!
Уважаемые форумчане!
Поскольку у Форварда нигде не светится сумма к погашению в льготном периоде, возник закономерный вопрос: как правильно гасить?
В прошлом месяце с этими продуктами-кафе-ресторанами выбрал весь кредлимит. В этом только сегодня на аптеки (да, у меня это затратная статья) уйдет около 2000.
Правильно ли я понимаю, что у Форварда, как и у остальных банков: можно гасить 5 раз по 2000, главное, чтобы все до 12.10 (у меня - РД) уложиться?
Т.е. гасить по мере необходимости, тратить, потом опять гасить... Так же пойдет? Чтобы не все одной суммой сразу?
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