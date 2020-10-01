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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4337433843394340>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Показания счетчиков не заполнишь - "далее" не активна.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:55

  alibob написав:Показания счетчиков не заполнишь - "далее" не активна.

А вот это точно маразм! Спасибо, что сообщили.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:03

  Vorlon написав:
  Water написав:я заполняю показания счетчиков

А зачем? Есть счёт от поставщика услуг с чёткой суммой. Её оплачиваем. К чему в платёжке ненужная информация?

От продавца газа светится только остаток на 01.09.2020, я хочу внести новые показания газового счетчика с разницей 200 кубометров и сразу за них заплатить.
Продавец газа еще не видит мои показания, расчет он сделает после 10 числа текущего месяца, но я не хочу дважды заниматься этим вопросом, сперва вносить показания, затем ждать счет и оплачивать его. Это если сравнивать с Приватом или Моней, там один раз все внес, заплатил и забыл. Там все назначения к коммунальщикам доходят как нужно.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Menwyy написав:А то мои 2 попытки посещения отделения заканчивались или отсутствием пластика и потерей полу часа на заполнение анкет перед этим...
Оформлчете карту по реферальной ссылке. Вам позвонят и удалённо по телефону заполняете анкету, после они берут паузу на обработку информации и после сообщают кредитный лимит. Далее назначают встречу в отделении (на этом этапе стоит уточнить наличие карт в отделении или точке выдачи).

В отделение прийти, там распечатают договора и подписать их.
Если заказывать доставку карту курьером, то будет длительная её активация.

ps По реферальной ссылке заявки на дебетовую и кредитную стоит делать в разные дни. Это позволить получить кешбек за их открытие.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:49

  alibob написав:Показания счетчиков не заполнишь - "далее" не активна.
попробовал оплатить газ. Вместо показаний оставил нули. Кнопка "Далее" активна. Заплатить дает.

  Vorlon написав:А вот это точно маразм! Спасибо, что сообщили.

Ну на практике - не всегда все так как пишут. По крайней мере в нашем с вами городе.

  Water написав:Продавец газа еще не видит мои показания, расчет он сделает после 10 числа текущего месяца, но я не хочу дважды заниматься этим вопросом, сперва вносить показания, затем ждать счет и оплачивать его.

Так а в чем проблема заплатить не указав что вы платите наперед за 200 кубов?
облгазсбыт принимает оплату в деньгах а не кубах. Если что-то недоплатите сейчас - доплатите потом, а если переплатите - вам зачтется в будущем. Платите столько - сколько хотите оплатить. Зачем привязываться к показаниям счетчиков. Не понимаю :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Благодарю.

Если у вас есть рефка - бросайте в ЛС.
MASolomko написав:
  Menwyy написав:А то мои 2 попытки посещения отделения заканчивались или отсутствием пластика и потерей полу часа на заполнение анкет перед этим...
Оформлчете карту по реферальной ссылке. Вам позвонят и удалённо по телефону заполняете анкету, после они берут паузу на обработку информации и после сообщают кредитный лимит. Далее назначают встречу в отделении (на этом этапе стоит уточнить наличие карт в отделении или точке выдачи).

В отделение прийти, там распечатают договора и подписать их.
Если заказывать доставку карту курьером, то будет длительная её активация.

ps По реферальной ссылке заявки на дебетовую и кредитную стоит делать в разные дни. Это позволить получить кешбек за их открытие.
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Menwyy, отправил.
Там же ряд дополнительной информации :D

Кстати, дата подписания договора = РД, как в Альфе.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:13

  Flamingo написав:Платите столько - сколько хотите оплатить. Зачем привязываться к показаниям счетчиков. Не понимаю :(

Из "платной" для меня практики рекомендую указывать показания, период оплаты и тут-же совершить оплату за потраченные кубометры(киловатты). Но мы отвлеклись от темы разговора.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:49

Water я так понимаю вы когда-то "попали" на деньги? То есть деньги не дошли? Но все равно не понимаю как наличие/отсутствие периода оплаты, показаний счетчиков может помочь если деньги не дошли :(. А если дошли... Ну вот уже много лет плачу за 4 квартиры и никогда не указываю показатели счетчиков (за исключением пары случаев когда тестировал системы оплаты, где этот показатель обязателен для оплаты - она просто не активируется без него). Платежи терялись, но потом находились. Много раз ошибочно переплачивал - один раз даже на довольно большую сумму (так сложилось ;)) - потом писал заявление на возврат, но ни газсбыт, ни водоканал, ни теплосети, ни электроснаб - никогда не предъявляли мне свое фэ за отсутствие в платежках показаний счетчиков - главное закрыть долг. Может конечно зависит от конкретного поставщика услуг в конкретном городе, тогда значит мне просто повезло.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:07

Уважаемый Support BForward!
Уважаемые форумчане!

Поскольку у Форварда нигде не светится сумма к погашению в льготном периоде, возник закономерный вопрос: как правильно гасить?
В прошлом месяце с этими продуктами-кафе-ресторанами выбрал весь кредлимит. В этом только сегодня на аптеки (да, у меня это затратная статья) уйдет около 2000.
Правильно ли я понимаю, что у Форварда, как и у остальных банков: можно гасить 5 раз по 2000, главное, чтобы все до 12.10 (у меня - РД) уложиться?
Т.е. гасить по мере необходимости, тратить, потом опять гасить... Так же пойдет? Чтобы не все одной суммой сразу?
Искатель
 
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Menwyy

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