Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:49

я так понимаю вы когда-то "попали" на деньги? То есть деньги не дошли? Но все равно не понимаю как наличие/отсутствие периода оплаты, показаний счетчиков может помочь если деньги не дошли. А если дошли... Ну вот уже много лет плачу за 4 квартиры и никогда не указываю показатели счетчиков (за исключением пары случаев когда тестировал системы оплаты, где этот показатель обязателен для оплаты - она просто не активируется без него). Платежи терялись, но потом находились. Много раз ошибочно переплачивал - один раз даже на довольно большую сумму (так сложилось) - потом писал заявление на возврат, но ни газсбыт, ни водоканал, ни теплосети, ни электроснаб - никогда не предъявляли мне свое фэ за отсутствие в платежках показаний счетчиков - главное закрыть долг. Может конечно зависит от конкретного поставщика услуг в конкретном городе, тогда значит мне просто повезло.