RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4337433843394340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Поскольку у Форварда нигде не светится сумма к погашению в льготном периоде, возник закономерный вопрос: как правильно гасить?
Именно поэтому тут и пишут, что по карте надо подключить выписку на e-mail.

  Искатель написав:чтобы все до 12.10 (у меня - РД) уложиться?
Уложиться надо РД минус 1 день.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2454
З нами з: 08.03.18
Подякував: 229 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:19

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Поскольку у Форварда нигде не светится сумма к погашению в льготном периоде, возник закономерный вопрос: как правильно гасить?
Именно поэтому тут и пишут, что по карте надо подключить выписку на e-mail.

  Искатель написав:чтобы все до 12.10 (у меня - РД) уложиться?
Уложиться надо РД минус 1 день.

Ну, у меня в Экселе все есть :) Выписка мне лично постольку-поскольку :)
Насчет РД-1 помню, спасибо за уточнение. Интересно другое: можно ж тут тоже частями гаситься? Нет никаких подводных камней?
Просто раньше, когда весь кредлимит не выбирал, гасился спокойно 11-го. А теперь не хочется раньше платить.

Я вот дозвонился на горячую линию. Во-1, озвучивают сумму не точную (округляют до целых гривень, надеюсь, что в бОльшую сторону).
Во-2, как я понимаю, в зачет идут погашения, которые были после последней РД.
Но я сложил все погашения и ... у меня сумма не сошлась. В частности, погашение с дебетовой КоКо 30.09. почему-то не вошло... Что бы это значило? Очень интересно.

"Кухня", как говорят трейдеры.
Искатель
 
Повідомлень: 4124
З нами з: 22.02.16
Подякував: 616 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поміняли поповнення карток в банкінгу. Тепер не проходять поповнення з карток через лукапи. Тільки якщо підключені 3DSecure.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 16.02.17
Подякував: 287 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:30

Кстати, маякните, плиз, когда починят добавление новых карт.
Старая "Ультра" Альфы закончилась, а новую добавить не могу (((

Спасибо заранее.
Искатель
 
Повідомлень: 4124
З нами з: 22.02.16
Подякував: 616 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:33

  Кочевник написав:Поміняли поповнення карток в банкінгу. Тепер не проходять поповнення з карток через лукапи. Тільки якщо підключені 3DSecure.

Вже бiльше тижня як це відбулось і цю незручність тут обсмоктали...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 588
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4337433843394340
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, Ferlakur, kostya77, ramzes4, V2, Кочевник, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 229, 230, 231
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2300 63489
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 11:26
Flamingo
Идея Банк 1 ... 1866, 1867, 1868
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18674 2620470
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 10:28
J
Альфа-Банк 1 ... 8991, 8992, 8993
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89927 10581628
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 10:17
Menwyy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.