RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4337433843394340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Поскольку у Форварда нигде не светится сумма к погашению в льготном периоде, возник закономерный вопрос: как правильно гасить?
Именно поэтому тут и пишут, что по карте надо подключить выписку на e-mail.

  Искатель написав:чтобы все до 12.10 (у меня - РД) уложиться?
Уложиться надо РД минус 1 день.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 08.03.18
Подякував: 229 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:19

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Поскольку у Форварда нигде не светится сумма к погашению в льготном периоде, возник закономерный вопрос: как правильно гасить?
Именно поэтому тут и пишут, что по карте надо подключить выписку на e-mail.

  Искатель написав:чтобы все до 12.10 (у меня - РД) уложиться?
Уложиться надо РД минус 1 день.

Ну, у меня в Экселе все есть :) Выписка мне лично постольку-поскольку :)
Насчет РД-1 помню, спасибо за уточнение. Интересно другое: можно ж тут тоже частями гаситься? Нет никаких подводных камней?
Просто раньше, когда весь кредлимит не выбирал, гасился спокойно 11-го. А теперь не хочется раньше платить.

Я вот дозвонился на горячую линию. Во-1, озвучивают сумму не точную (округляют до целых гривень, надеюсь, что в бОльшую сторону).
Во-2, как я понимаю, в зачет идут погашения, которые были после последней РД.
Но я сложил все погашения и ... у меня сумма не сошлась. В частности, погашение с дебетовой КоКо 30.09. почему-то не вошло... Что бы это значило? Очень интересно.

"Кухня", как говорят трейдеры.
Искатель
 
Повідомлень: 4124
З нами з: 22.02.16
Подякував: 616 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поміняли поповнення карток в банкінгу. Тепер не проходять поповнення з карток через лукапи. Тільки якщо підключені 3DSecure.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 16.02.17
Подякував: 288 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:30

Кстати, маякните, плиз, когда починят добавление новых карт.
Старая "Ультра" Альфы закончилась, а новую добавить не могу (((

Спасибо заранее.
Искатель
 
Повідомлень: 4124
З нами з: 22.02.16
Подякував: 616 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:33

  Кочевник написав:Поміняли поповнення карток в банкінгу. Тепер не проходять поповнення з карток через лукапи. Тільки якщо підключені 3DSecure.

Вже бiльше тижня як це відбулось і цю незручність тут обсмоктали...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 589
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:37

  Искатель написав:Кстати, маякните, плиз, когда починят добавление новых карт.
Старая "Ультра" Альфы закончилась, а новую добавить не могу (((

Спасибо заранее.
и до сих пор не работает? я надеялся, что с добавлением меганеудобного пополнения все починят.. вот печаль
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2255
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:20

  Искатель написав:можно ж тут тоже частями гаситься?

Нельзя.
Надо гаситься в РД-1 на необходимую сумму.
Все предварительные гашения не учитываются.

Банок, где учитываются предварительные гашения - совсем немного:
Приват, Моня, Ломбард, Пумба, Тазик. Может ещё кто.
Все остальные - требуют, чтобы в РД вся необходимая сумма была на счету.
Два подхода банков к невылету из грейса
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4790
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну да ладно

В той же Альфе - гасите когда угодно до рд, хоть сходу за транзакцией, хоть в саму рд. Провели нужное количество денег в плюс и никаких проблем. Знаю, что вы практик, потому уверен, что скорее я не понял вашу речь, нежели вы имели ввиду, что та же Альфа декларирует требование к остатку на счету в рд-1.
mustbe написав:
  Искатель написав:можно ж тут тоже частями гаситься?

Нельзя.
Надо гаситься в РД-1 на необходимую сумму.
Все предварительные гашения не учитываются.

Банок, где учитываются предварительные гашения - совсем немного:
Приват, Моня, Ломбард, Пумба, Тазик. Может ещё кто.
Все остальные - требуют, чтобы в РД вся необходимая сумма была на счету.
Два подхода банков к невылету из грейса
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4337433843394340
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kostya77, riwalir і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 76, 77, 78
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
771 108601
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 12:44
Adast
Альфа-Банк 1 ... 8992, 8993, 8994
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89930 10581981
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 12:42
Alfa_Bank
Идея Банк 1 ... 1866, 1867, 1868
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18675 2620576
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 12:17
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.