Именно поэтому тут и пишут, что по карте надо подключить выписку на e-mail.
Уложиться надо РД минус 1 день.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Именно поэтому тут и пишут, что по карте надо подключить выписку на e-mail.
Уложиться надо РД минус 1 день.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:19
Ну, у меня в Экселе все есть Выписка мне лично постольку-поскольку
Насчет РД-1 помню, спасибо за уточнение. Интересно другое: можно ж тут тоже частями гаситься? Нет никаких подводных камней?
Просто раньше, когда весь кредлимит не выбирал, гасился спокойно 11-го. А теперь не хочется раньше платить.
Я вот дозвонился на горячую линию. Во-1, озвучивают сумму не точную (округляют до целых гривень, надеюсь, что в бОльшую сторону).
Во-2, как я понимаю, в зачет идут погашения, которые были после последней РД.
Но я сложил все погашения и ... у меня сумма не сошлась. В частности, погашение с дебетовой КоКо 30.09. почему-то не вошло... Что бы это значило? Очень интересно.
"Кухня", как говорят трейдеры.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поміняли поповнення карток в банкінгу. Тепер не проходять поповнення з карток через лукапи. Тільки якщо підключені 3DSecure.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:30
Кстати, маякните, плиз, когда починят добавление новых карт.
Старая "Ультра" Альфы закончилась, а новую добавить не могу (((
Спасибо заранее.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:33
Вже бiльше тижня як це відбулось і цю незручність тут обсмоктали...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:37
и до сих пор не работает? я надеялся, что с добавлением меганеудобного пополнения все починят.. вот печаль
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:20
Нельзя.
Надо гаситься в РД-1 на необходимую сумму.
Все предварительные гашения не учитываются.
Банок, где учитываются предварительные гашения - совсем немного:
Приват, Моня, Ломбард, Пумба, Тазик. Может ещё кто.
Все остальные - требуют, чтобы в РД вся необходимая сумма была на счету.
Два подхода банков к невылету из грейса
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну да ладно
В той же Альфе - гасите когда угодно до рд, хоть сходу за транзакцией, хоть в саму рд. Провели нужное количество денег в плюс и никаких проблем. Знаю, что вы практик, потому уверен, что скорее я не понял вашу речь, нежели вы имели ввиду, что та же Альфа декларирует требование к остатку на счету в рд-1.
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