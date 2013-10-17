Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:19

MASolomko написав: Искатель написав: Поскольку у Форварда нигде не светится сумма к погашению в льготном периоде, возник закономерный вопрос: как правильно гасить? Поскольку у Форварда нигде не светится сумма к погашению в льготном периоде, возник закономерный вопрос: как правильно гасить? Именно поэтому тут и пишут, что по карте надо подключить выписку на e-mail.



Искатель написав: чтобы все до 12.10 (у меня - РД) уложиться? чтобы все до 12.10 (у меня - РД) уложиться? Уложиться надо РД минус 1 день. Именно поэтому тут и пишут, что по карте надо подключить выписку на e-mail.Уложиться надо РД минус 1 день.

Ну, у меня в Экселе все естьВыписка мне лично постольку-посколькуНасчет РД-1 помню, спасибо за уточнение. Интересно другое: можно ж тут тоже частями гаситься? Нет никаких подводных камней?Просто раньше, когда весь кредлимит не выбирал, гасился спокойно 11-го. А теперь не хочется раньше платить.Я вот дозвонился на горячую линию. Во-1, озвучивают сумму не точную (округляют до целых гривень, надеюсь, что в бОльшую сторону).Во-2, как я понимаю, в зачет идут погашения, которые были после последней РД.Но я сложил все погашения и ... у меня сумма не сошлась. В частности, погашение с дебетовой КоКо 30.09. почему-то не вошло... Что бы это значило? Очень интересно."Кухня", как говорят трейдеры.