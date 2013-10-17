RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4339434043414342>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:29

  mustbe написав:Все предварительные гашения не учитываются.

Учитываются. Все пополнения до РД идут как "Часткове погашення по
кредитному договору".
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 15.02.20
Подякував: 115 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:41

В дополнение к предыдущему посту. Закидывал раз 5-6 деньги на карту, так как лимит уже заканчивался.
Зображення
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 15.02.20
Подякував: 115 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:41

  mustbe написав:
  Искатель написав:можно ж тут тоже частями гаситься?

Нельзя.
Надо гаситься в РД-1 на необходимую сумму.
Все предварительные гашения не учитываются.

Банок, где учитываются предварительные гашения - совсем немного:
Приват, Моня, Ломбард, Пумба, Тазик. Может ещё кто.
Все остальные - требуют, чтобы в РД вся необходимая сумма была на счету.
Два подхода банков к невылету из грейса

В общем смотрю тут и без меня запинали :mrgreen:
Все прекрасно можно
Stringer
 
Повідомлень: 11409
З нами з: 23.01.13
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:47

Мне кажется тут идет банальное недопонимание того о чем писал mustbe
Поскольку впервые об этом писал mustbe еще в 2018 - лично мне кажется, что описывается ситуация когда надо обеспечить отсутствие долга на РД. Это особенно хорошо было видно по Алкиному Максимке в 2018, когда в случае наличия 1 копейки долга начислялась плата в 60 грн. (а 1 коп. долга "рисовала" сама Алла начисляя в РД долг по % в несколько копеек). Помните как в соответствующей ветке все рекомендовали накинуть "страховочную гривеньку", чтобы не влететь. Аналогично по тем кредиткам где навязывались страховки от которых нельзя было отказаться - долг на РД означал: ПЛАТИ! Я так понимаю в Фарсе страховка к кредитке была не редкостью?
В общем по "чисто кредиткам" - всегда гасится можно и промежуточно - пользуясь возобновляемой кредитной линией. Но в ряде банков с специально-навороченными условиями и куцым грейсом - гасится надо было в РД или накануне, чтобы долг был 0, а иногда и свои добросить от греха.
Но в нынешних реалиях это мне кажется уже не актуальным. У большинства банков уже как раз появились "чисто кредитки" без заморочек, с честным двухмесячным грейсом, и отключаемыми страховками. И кредитная КоКо я так понимаю тоже к таким относится, а то о чем писал mustbe ИМХО уже является атавизмом, уходящим в прошлое.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4955
З нами з: 20.03.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:47

Мustbe, у Вас є можливість надати Ваші докази? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34582
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1734 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:20

Похоже, мы таки не понимаем друг друга.
Для примера возьмём Приват и Форвард.
Приват 1-го числа нарисовал задолженность для невылета из грейса. Можно прямо 1-го числа погасить эту задолженность, а потом целый месяц делать что угодно - пополнять, тратить, опять пополнять и опять тратить. А можно и ничего после этого не делать. Из грейса в любом случае никак не вылетишь.
В Форварде же - иначе. После РД будет понятна грейс-сумма. Но просто взять и погасить её - недостаточно, поскольку дальнейшие траты будут уменьшать баланс счёта. А для невылета из грейса необходимо, чтобы в момент РД баланс счёта был неотрицательным.

Иными словами:
если в РД баланс счёта отрицательный - то в Форварде, Алле и многих других - это однозначно вылет, залёт.
А в Привате, Моне, Сурках - совсем не обязательно.

Вот об этом отличии я и говорил в далёком 2018 году
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4792
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:21

Есть ли в ИБ Форварда возможность обмена валют?
Порт
 
Повідомлень: 758
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:24

  mustbe написав:
  Искатель написав:можно ж тут тоже частями гаситься?

Нельзя.
Надо гаситься в РД-1 на необходимую сумму.
Все предварительные гашения не учитываются.

Банок, где учитываются предварительные гашения - совсем немного:
Приват, Моня, Ломбард, Пумба, Тазик. Может ещё кто.
Все остальные - требуют, чтобы в РД вся необходимая сумма была на счету.
Два подхода банков к невылету из грейса

Всегда прокачивал лимит частями и никогда проблем не было.
В -день РД звонок на линию и можно уточнить в сумму в грейсе, если не докачал лимит.
rollo
 
Повідомлень: 973
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:28

  mustbe написав:Похоже, мы таки не понимаем друг друга.
Для примера возьмём Приват и Форвард.
Приват 1-го числа нарисовал задолженность для невылета из грейса. Можно прямо 1-го числа погасить эту задолженность, а потом целый месяц делать что угодно - пополнять, тратить, опять пополнять и опять тратить. А можно и ничего после этого не делать. Из грейса в любом случае никак не вылетишь.
В Форварде же - иначе. После РД будет понятна грейс-сумма. Но просто взять и погасить её - недостаточно, поскольку дальнейшие траты будут уменьшать баланс счёта. А для невылета из грейса необходимо, чтобы в момент РД баланс счёта был неотрицательным.

Иными словами:
если в РД баланс счёта отрицательный - то в Форварде, Алле и многих других - это однозначно вылет, залёт.
А в Привате, Моне, Сурках - совсем не обязательно.

Вот об этом отличии я и говорил в далёком 2018 году

Бред какой-то. Можно так же погасить сразу после РД, а следующие траты идут уже в сумму для грейса в следующую РД. Карта постоянно в минусе, ни разу ещё не вылетел с грейса. Главное в текущем месяце погасить траты с прошлой РД.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 02 жов, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 15.02.20
Подякував: 115 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:31

mustbe
Вы то ли не выспались, то ли "моя твоя не понимай". Силился понять, но бросил это гиблое дело. Хотя не первый год с кредитками живу. Вы что-то хотите полезное сказать, но явно не теми словами :?
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 02 жов, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 9142
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 974 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4339434043414342>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Aps, liliya_logical, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 76, 77, 78
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
773 108706
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 14:26
rollo
Юнекс Банк 1 ... 229, 230, 231
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2301 63617
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 14:11
ukrmvs
Альфа-Банк 1 ... 8992, 8993, 8994
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89930 10582338
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 12:42
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.