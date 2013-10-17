Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:47

Мне кажется тут идет банальное недопонимание того о чем писал mustbe

Поскольку впервые об этом писал mustbe еще в 2018 - лично мне кажется, что описывается ситуация когда надо обеспечить отсутствие долга на РД. Это особенно хорошо было видно по Алкиному Максимке в 2018, когда в случае наличия 1 копейки долга начислялась плата в 60 грн. (а 1 коп. долга "рисовала" сама Алла начисляя в РД долг по % в несколько копеек). Помните как в соответствующей ветке все рекомендовали накинуть "страховочную гривеньку", чтобы не влететь. Аналогично по тем кредиткам где навязывались страховки от которых нельзя было отказаться - долг на РД означал: ПЛАТИ! Я так понимаю в Фарсе страховка к кредитке была не редкостью?

В общем по "чисто кредиткам" - всегда гасится можно и промежуточно - пользуясь возобновляемой кредитной линией. Но в ряде банков с специально-навороченными условиями и куцым грейсом - гасится надо было в РД или накануне, чтобы долг был 0, а иногда и свои добросить от греха.

Но в нынешних реалиях это мне кажется уже не актуальным. У большинства банков уже как раз появились "чисто кредитки" без заморочек, с честным двухмесячным грейсом, и отключаемыми страховками. И кредитная КоКо я так понимаю тоже к таким относится, а то о чем писал mustbe ИМХО уже является атавизмом, уходящим в прошлое.