Учитываются. Все пополнения до РД идут как "Часткове погашення по
кредитному договору".
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:29
Учитываются. Все пополнения до РД идут как "Часткове погашення по
кредитному договору".
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:41
В дополнение к предыдущему посту. Закидывал раз 5-6 деньги на карту, так как лимит уже заканчивался.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:41
В общем смотрю тут и без меня запинали
Все прекрасно можно
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:47
Мне кажется тут идет банальное недопонимание того о чем писал mustbe
Поскольку впервые об этом писал mustbe еще в 2018 - лично мне кажется, что описывается ситуация когда надо обеспечить отсутствие долга на РД. Это особенно хорошо было видно по Алкиному Максимке в 2018, когда в случае наличия 1 копейки долга начислялась плата в 60 грн. (а 1 коп. долга "рисовала" сама Алла начисляя в РД долг по % в несколько копеек). Помните как в соответствующей ветке все рекомендовали накинуть "страховочную гривеньку", чтобы не влететь. Аналогично по тем кредиткам где навязывались страховки от которых нельзя было отказаться - долг на РД означал: ПЛАТИ! Я так понимаю в Фарсе страховка к кредитке была не редкостью?
В общем по "чисто кредиткам" - всегда гасится можно и промежуточно - пользуясь возобновляемой кредитной линией. Но в ряде банков с специально-навороченными условиями и куцым грейсом - гасится надо было в РД или накануне, чтобы долг был 0, а иногда и свои добросить от греха.
Но в нынешних реалиях это мне кажется уже не актуальным. У большинства банков уже как раз появились "чисто кредитки" без заморочек, с честным двухмесячным грейсом, и отключаемыми страховками. И кредитная КоКо я так понимаю тоже к таким относится, а то о чем писал mustbe ИМХО уже является атавизмом, уходящим в прошлое.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:47
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:20
Похоже, мы таки не понимаем друг друга.
Для примера возьмём Приват и Форвард.
Приват 1-го числа нарисовал задолженность для невылета из грейса. Можно прямо 1-го числа погасить эту задолженность, а потом целый месяц делать что угодно - пополнять, тратить, опять пополнять и опять тратить. А можно и ничего после этого не делать. Из грейса в любом случае никак не вылетишь.
В Форварде же - иначе. После РД будет понятна грейс-сумма. Но просто взять и погасить её - недостаточно, поскольку дальнейшие траты будут уменьшать баланс счёта. А для невылета из грейса необходимо, чтобы в момент РД баланс счёта был неотрицательным.
Иными словами:
если в РД баланс счёта отрицательный - то в Форварде, Алле и многих других - это однозначно вылет, залёт.
А в Привате, Моне, Сурках - совсем не обязательно.
Вот об этом отличии я и говорил в далёком 2018 году
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:24
Всегда прокачивал лимит частями и никогда проблем не было.
В -день РД звонок на линию и можно уточнить в сумму в грейсе, если не докачал лимит.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:28
Бред какой-то. Можно так же погасить сразу после РД, а следующие траты идут уже в сумму для грейса в следующую РД. Карта постоянно в минусе, ни разу ещё не вылетел с грейса. Главное в текущем месяце погасить траты с прошлой РД.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 02 жов, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:31
mustbe
Вы то ли не выспались, то ли "моя твоя не понимай". Силился понять, но бросил это гиблое дело. Хотя не первый год с кредитками живу. Вы что-то хотите полезное сказать, но явно не теми словами
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 02 жов, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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