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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4340434143424343>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:32

  Порт написав:Есть ли в ИБ Форварда возможность обмена валют?
нету
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:33

  mustbe написав:Похоже, мы таки не понимаем друг друга.
Для примера возьмём Приват и Форвард.
Приват 1-го числа нарисовал задолженность для невылета из грейса. Можно прямо 1-го числа погасить эту задолженность, а потом целый месяц делать что угодно - пополнять, тратить, опять пополнять и опять тратить. А можно и ничего после этого не делать. Из грейса в любом случае никак не вылетишь.
В Форварде же - иначе. После РД будет понятна грейс-сумма. Но просто взять и погасить её - недостаточно, поскольку дальнейшие траты будут уменьшать баланс счёта. А для невылета из грейса необходимо, чтобы в момент РД баланс счёта был неотрицательным.

Иными словами:
если в РД баланс счёта отрицательный - то в Форварде, Алле и многих других - это однозначно вылет, залёт.
А в Привате, Моне, Сурках - совсем не обязательно.

Вот об этом отличии я и говорил в далёком 2018 году

Намалюйте приклад...якщо не важко...незрозуміло шо таке баланс счета.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:36

Возможно я таки ошибаюсь. Не буду спорить.
По-крайней мере - не в этой теме.
Проехали
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:49

У Алки можно гасить частями как и у Привата, у Фарсика также. Везде сижу в грейсе и минусах всю жисть, ну кроме периода, когда Алка вдруХ придумала РКО для Максимки.
У Фарсика есть 1 коп ОМП, вот если её не учел, то взгреют на 48% на всю сумму в ПП ) Поэтому нужна Выписка на мыло, де чОтко указана сумма в грейсе, в Экселе можно про эту 1 коп и не вспомнить!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:А для невылета из грейса необходимо, чтобы в момент РД баланс счёта был неотрицательным.
Колега пишет про п. 17 тарифов карты КОКО:
Платіж за основним боргом — 0,5 % від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату.

По акции "Весняна" этот пункт не применялся. Акция, кстати, завершилась 30.09.20
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:58

  MASolomko написав:Платіж за основним боргом — 0,5 % від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату.

Так это ОМП, причем тут "неотрицательный баланс счёта"?
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:06

  MASolomko написав:
  mustbe написав:А для невылета из грейса необходимо, чтобы в момент РД баланс счёта был неотрицательным.
Колега пишет про п. 17 тарифов карты КОКО:
Платіж за основним боргом — 0,5 % від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату.

По акции "Весняна" этот пункт не применялся. Акция, кстати, завершилась 30.09.20

З цим слід розібратись.
Це Фарс вдарить комісією 0,5% від мінуса на розрахункову дату...тишком нишком?
І де умови аХції Весняна?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:20

  Квесторе_поверніться написав:З цим слід розібратись.
Це Фарс вдарить комісією 0,5% від мінуса на розрахункову дату...тишком нишком?

Це обов'язковий місячний платіж від суми боргу. Тут дурних немає, всі гасяться на всю суму для грейсу.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:І де умови аХції Весняна?

https://www.forward-bank.com/about/acti ... snyana.PDF
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Чего-чего, а в банках я ранее не повышал голос на сотрудников. Пришлось отказаться от карты и внятно и громко объяснить, что страховка мне не нужна, чтобы нач.отделения дала добро на отключение.

Сервис на высоте. Дали заявление на отключение страховки. Говорю - заверьте. Мы не можем. Почему: ну мы его для вас распечатали и вообще у вас в договоре нет страховки.

Что за бред? Я понимаю план, но так явно навязывать услуги...это перебор. У них есть норм канал для обратной связи, чтобы явно до нач.отделения дошло, что таким барыжнечиством заниматься не нужно?
Menwyy
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