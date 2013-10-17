mustbe написав:Похоже, мы таки не понимаем друг друга. Для примера возьмём Приват и Форвард. Приват 1-го числа нарисовал задолженность для невылета из грейса. Можно прямо 1-го числа погасить эту задолженность, а потом целый месяц делать что угодно - пополнять, тратить, опять пополнять и опять тратить. А можно и ничего после этого не делать. Из грейса в любом случае никак не вылетишь. В Форварде же - иначе. После РД будет понятна грейс-сумма. Но просто взять и погасить её - недостаточно, поскольку дальнейшие траты будут уменьшать баланс счёта. А для невылета из грейса необходимо, чтобы в момент РД баланс счёта был неотрицательным.
Иными словами: если в РД баланс счёта отрицательный - то в Форварде, Алле и многих других - это однозначно вылет, залёт. А в Привате, Моне, Сурках - совсем не обязательно.
Вот об этом отличии я и говорил в далёком 2018 году
Намалюйте приклад...якщо не важко...незрозуміло шо таке баланс счета.
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У Алки можно гасить частями как и у Привата, у Фарсика также. Везде сижу в грейсе и минусах всю жисть, ну кроме периода, когда Алка вдруХ придумала РКО для Максимки. У Фарсика есть 1 коп ОМП, вот если её не учел, то взгреют на 48% на всю сумму в ПП ) Поэтому нужна Выписка на мыло, де чОтко указана сумма в грейсе, в Экселе можно про эту 1 коп и не вспомнить!
mustbe написав:А для невылета из грейса необходимо, чтобы в момент РД баланс счёта был неотрицательным.
Колега пишет про п. 17 тарифов карты КОКО: Платіж за основним боргом — 0,5 % від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату.
По акции "Весняна" этот пункт не применялся. Акция, кстати, завершилась 30.09.20
З цим слід розібратись. Це Фарс вдарить комісією 0,5% від мінуса на розрахункову дату...тишком нишком? І де умови аХції Весняна?
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