mustbe написав:

Похоже, мы таки не понимаем друг друга.Для примера возьмём Приват и Форвард.Приват 1-го числа нарисовал задолженность для невылета из грейса. Можно прямо 1-го числа погасить эту задолженность, а потом целый месяц делать что угодно - пополнять, тратить, опять пополнять и опять тратить. А можно и ничего после этого не делать. Из грейса в любом случае никак не вылетишь.В Форварде же - иначе. После РД будет понятна грейс-сумма. Но просто взять и погасить её - недостаточно, поскольку дальнейшие траты будут уменьшать баланс счёта. А для невылета из грейса необходимо, чтобы в момент РД баланс счёта был неотрицательным.Иными словами:если в РД баланс счёта отрицательный - то в Форварде, Алле и многих других - это однозначно вылет, залёт.А в Привате, Моне, Сурках - совсем не обязательно.Вот об этом отличии я и говорил в далёком 2018 году