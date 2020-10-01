Когда я отказался от страховки в отделении при оформлении, мне договор перепечатывали, так что, видимо, договоры со страховкой и без отличаются.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Когда я отказался от страховки в отделении при оформлении, мне договор перепечатывали, так что, видимо, договоры со страховкой и без отличаются.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
С учетом ссылки на сайт, вы же понимаете, что договор не содержит все условия. У меня в свое время было в дельте так: не заверил и о чудо, заявление потерялось.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так а какое заявление заверять? Если договор без страховки, то отдельно заявление об отказе от страховки подписывать не нужно.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Они дали мне его на подписание для моего успокоения. Отмечу, не по моей просьбе.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:18
Menwyy а что мешает статус страховки проверить на горячей линии? захотели повоевать с банком, ну удачи
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:20
1. В рамках проведення Акції «Весняна» Організатор на період проведення Акції не
нараховує та не стягує з учасника Акції плату за Тариф «Платіж за основним боргом».
Це є зовсім не мінімальний платіж.
Це комісія за користування кредитним лімітом.
А шо скаже шановний офПред?
В жовтні по всіх кредитках цією комісією вдарять. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Эм, я уже это сделал.
Но какой смысл что-то проверять, если вам явно собрались ее включить?) И на просьбу не подключать отказывали?
По вашему, я так понял это нормальный подход к клиенту? Просто слать лесом и говорить мне: ну у нас же плаааан. У меня тоже план...
Востаннє редагувалось Menwyy в П'ят 02 жов, 2020 16:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Що ж, отримав дебетову Коко. Оформлення якесь надто заморочене та дуже довге (9хв допитів вчора по телефону та 40 сьогодні у відділені). Мені здається у альфі кредитку простіше було отримати ніж тут дебетку, не кажучи вже про дебетку у моно де взагалі краса по витратам часу та зручності. Уявляю якби тут кредитку попросив...
І одразу питання - сьогодні ще можна встигнути поповнити с моно, щоб відсотки нарахували за сьогодні-вихідні? Як краще? Сепом?
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Там в шапці договора вроді вказуються які страхівочки навязують.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:28
Так, СЕП. До 19.00 точно має дійти, якщо зараз відправити. Відсотки з завтрашнього дня.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 02 жов, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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