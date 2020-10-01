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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43414342434343444345>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Menwyy написав:Дали заявление на отключение страховки. Говорю - заверьте. Мы не можем. Почему: ну мы его для вас распечатали и вообще у вас в договоре нет страховки.

Когда я отказался от страховки в отделении при оформлении, мне договор перепечатывали, так что, видимо, договоры со страховкой и без отличаются.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

С учетом ссылки на сайт, вы же понимаете, что договор не содержит все условия. У меня в свое время было в дельте так: не заверил и о чудо, заявление потерялось.
ingtrans написав:
  Menwyy написав:Дали заявление на отключение страховки. Говорю - заверьте. Мы не можем. Почему: ну мы его для вас распечатали и вообще у вас в договоре нет страховки.

Когда я отказался от страховки в отделении при оформлении, мне договор перепечатывали, так что, видимо, договоры со страховкой и без отличаются.
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Menwyy написав:С учетом ссылки на сайт, вы же понимаете, что договор не содержит все условия. У меня в свое время было в дельте так: не заверил и о чудо, заявление потерялось.

Так а какое заявление заверять? Если договор без страховки, то отдельно заявление об отказе от страховки подписывать не нужно.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Они дали мне его на подписание для моего успокоения. Отмечу, не по моей просьбе.
ingtrans написав:
  Menwyy написав:С учетом ссылки на сайт, вы же понимаете, что договор не содержит все условия. У меня в свое время было в дельте так: не заверил и о чудо, заявление потерялось.

Так а какое заявление заверять? Если договор без страховки, то отдельно заявление об отказе от страховки подписывать не нужно.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:18

Menwyy а что мешает статус страховки проверить на горячей линии? захотели повоевать с банком, ну удачи
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:20

  MASolomko написав:
  Квесторе_поверніться написав:І де умови аХції Весняна?

https://www.forward-bank.com/about/acti ... snyana.PDF

1. В рамках проведення Акції «Весняна» Організатор на період проведення Акції не
нараховує та не стягує з учасника Акції плату за Тариф «Платіж за основним боргом».
Це є зовсім не мінімальний платіж.
Це комісія за користування кредитним лімітом.
А шо скаже шановний офПред?
В жовтні по всіх кредитках цією комісією вдарять. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Эм, я уже это сделал.

Но какой смысл что-то проверять, если вам явно собрались ее включить?) И на просьбу не подключать отказывали?

По вашему, я так понял это нормальный подход к клиенту? Просто слать лесом и говорить мне: ну у нас же плаааан. У меня тоже план...
omb написав:Menwyy а что мешает статус страховки проверить на горячей линии? захотели повоевать с банком, ну удачи
Востаннє редагувалось Menwyy в П'ят 02 жов, 2020 16:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Що ж, отримав дебетову Коко. Оформлення якесь надто заморочене та дуже довге (9хв допитів вчора по телефону та 40 сьогодні у відділені). Мені здається у альфі кредитку простіше було отримати ніж тут дебетку, не кажучи вже про дебетку у моно де взагалі краса по витратам часу та зручності. Уявляю якби тут кредитку попросив...

І одразу питання - сьогодні ще можна встигнути поповнити с моно, щоб відсотки нарахували за сьогодні-вихідні? Як краще? Сепом?
l-m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:видимо, договоры со страховкой и без отличаются.

Там в шапці договора вроді вказуються які страхівочки навязують.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:28

  l-m написав:Що ж, отримав дебетову Коко. Оформлення якесь надто заморочене та дуже довге (9хв допитів вчора по телефону та 40 сьогодні у відділені). Мені здається у альфі кредитку простіше було отримати ніж тут дебетку, не кажучи вже про дебетку у моно де взагалі краса по витратам часу та зручності. Уявляю якби тут кредитку попросив...

І одразу питання - сьогодні ще можна встигнути поповнити с моно, щоб відсотки нарахували за сьогодні-вихідні? Як краще? Сепом?

Так, СЕП. До 19.00 точно має дійти, якщо зараз відправити. Відсотки з завтрашнього дня.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 02 жов, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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