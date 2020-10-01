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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:29
Квесторе_поверніться написав:
В жовтні по всіх кредитках цією комісією вдарять.
Шутите? С момента появления новых кредиток год назад ещё никому не начислили, а тут вдруг сразу начислят - серьёзно?
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Vorlon
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:30
До речі, мене про страховку не питали ні по телефону, ні у відділенні, та оформили тільки що одразу без неї.
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l-m
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:32
l-m написав:І одразу питання - сьогодні ще можна встигнути поповнити с моно, щоб відсотки нарахували за сьогодні-вихідні? Як краще? Сепом?
Тягнути рідним сервісом P2P більш надійно. Можна й СЕП з моно, в теорії мають встигнути прийти, якщо не загубляться до 3-х банківських днів, як в Альфа/ТАС на минулих вихідних.
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stryzhko
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:32
Квесторе_поверніться написав: ingtrans написав:
видимо, договоры со страховкой и без отличаются.
Там в шапці договора вроді вказуються які страхівочки навязують.
Ну договор со страховками я так и не увидел, так что сравнить не было возможности. Его в шредер пустили, когда я настоял на оформлении без страховок. Но по договору без страховок отдельно подписывать заявление не нужно было, потому что в договоре изначально нет страховок.
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ingtrans
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:33
Квесторе_поверніться написав:
Це є зовсім не мінімальний платіж.
Це комісія за користування кредитним лімітом.
Покажіть тоді де в тарифах вказаний мін. платіж.
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:35
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
В жовтні по всіх кредитках цією комісією вдарять.
Шутите? С момента появления новых кредиток год назад ещё никому не начислили, а тут вдруг сразу начислят - серьёзно?
Так аХція Весняна була...підозрюю що її весь час продовжували з весни і до 30 вересня 2020 року.
Категорично стверджувати не можу...нехай офПред розтлумачить.
Там же в списку аХційному всі кредитки Фарса.
Час покаже...але боюсь що слід готуватись до коміса або гасити до розрахункової дати за поточний місяць (якщо це буде спасати від коміса).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:38
Striker написав: Квесторе_поверніться написав:
Це є зовсім не мінімальний платіж.
Це комісія за користування кредитним лімітом.
Покажіть тоді де в тарифах вказаний мін. платіж.
Показати не можу тому і прошу шановного офПреда розтлумачити.
А шо в Фарса мінімальний платіж по кредитКоКо тільки 0,5% від заборгованості?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:39
Квесторе_поверніться написав:
Так аХція Весняна була...підозрюю що її весь час продовжували з весни і до 30 вересня 2020 року.
Вы внимательно читаете? С прошлой осени прошёл год, а с весны - только полгода. У кого-то были списания 0,5% до весны? Ответ: не было.
Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет
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Vorlon
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:43
stryzhko написав:
l-m написав:І одразу питання - сьогодні ще можна встигнути поповнити с моно, щоб відсотки нарахували за сьогодні-вихідні? Як краще? Сепом?
Тягнути рідним сервісом P2P більш надійно. Можна й СЕП з моно, в теорії мають встигнути прийти, якщо не загубляться до 3-х банківських днів, як в Альфа/ТАС на минулих вихідних.
Ех, пізно, відправив вже сепом. Ну побачимо
Тим паче зазвичай я перші платежі для тесту роблю мілкі, а тут одразу пульнув нормально, якщо попаду, то попаду)
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l-m
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:16
l-m написав:
Ех, пізно, відправив вже сепом. Ну побачимо
Тим паче зазвичай я перші платежі для тесту роблю мілкі, а тут одразу пульнув нормально, якщо попаду, то попаду)
Відправляв нещодавно з Моно в 17.27, на Форвард зайшло в 18.20.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Striker
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