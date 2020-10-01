RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4342434343444345>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:29

  Квесторе_поверніться написав:В жовтні по всіх кредитках цією комісією вдарять.

Шутите? С момента появления новых кредиток год назад ещё никому не начислили, а тут вдруг сразу начислят - серьёзно? :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 9145
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

До речі, мене про страховку не питали ні по телефону, ні у відділенні, та оформили тільки що одразу без неї.
l-m
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 22.07.13
Подякував: 317 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

l-m написав:І одразу питання - сьогодні ще можна встигнути поповнити с моно, щоб відсотки нарахували за сьогодні-вихідні? Як краще? Сепом?

Тягнути рідним сервісом P2P більш надійно. Можна й СЕП з моно, в теорії мають встигнути прийти, якщо не загубляться до 3-х банківських днів, як в Альфа/ТАС на минулих вихідних.
stryzhko
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 04.10.16
Подякував: 329 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:32

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:видимо, договоры со страховкой и без отличаются.

Там в шапці договора вроді вказуються які страхівочки навязують.

Ну договор со страховками я так и не увидел, так что сравнить не было возможности. Его в шредер пустили, когда я настоял на оформлении без страховок. Но по договору без страховок отдельно подписывать заявление не нужно было, потому что в договоре изначально нет страховок.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 31.07.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:33

  Квесторе_поверніться написав:Це є зовсім не мінімальний платіж.
Це комісія за користування кредитним лімітом.

Покажіть тоді де в тарифах вказаний мін. платіж.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 15.02.20
Подякував: 115 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:35

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:В жовтні по всіх кредитках цією комісією вдарять.

Шутите? С момента появления новых кредиток год назад ещё никому не начислили, а тут вдруг сразу начислят - серьёзно? :lol:

Так аХція Весняна була...підозрюю що її весь час продовжували з весни і до 30 вересня 2020 року.
Категорично стверджувати не можу...нехай офПред розтлумачить.
Там же в списку аХційному всі кредитки Фарса.
Час покаже...але боюсь що слід готуватись до коміса або гасити до розрахункової дати за поточний місяць (якщо це буде спасати від коміса).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34592
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:38

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це є зовсім не мінімальний платіж.
Це комісія за користування кредитним лімітом.

Покажіть тоді де в тарифах вказаний мін. платіж.

Показати не можу тому і прошу шановного офПреда розтлумачити.
А шо в Фарса мінімальний платіж по кредитКоКо тільки 0,5% від заборгованості?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34592
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:39

  Квесторе_поверніться написав:Так аХція Весняна була...підозрюю що її весь час продовжували з весни і до 30 вересня 2020 року.

Вы внимательно читаете? С прошлой осени прошёл год, а с весны - только полгода. У кого-то были списания 0,5% до весны? Ответ: не было.

Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет :wink:
Vorlon
 
Повідомлень: 9145
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:43

  stryzhko написав:
l-m написав:І одразу питання - сьогодні ще можна встигнути поповнити с моно, щоб відсотки нарахували за сьогодні-вихідні? Як краще? Сепом?

Тягнути рідним сервісом P2P більш надійно. Можна й СЕП з моно, в теорії мають встигнути прийти, якщо не загубляться до 3-х банківських днів, як в Альфа/ТАС на минулих вихідних.

Ех, пізно, відправив вже сепом. Ну побачимо :) Тим паче зазвичай я перші платежі для тесту роблю мілкі, а тут одразу пульнув нормально, якщо попаду, то попаду)
l-m
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 22.07.13
Подякував: 317 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:16

  l-m написав:Ех, пізно, відправив вже сепом. Ну побачимо :) Тим паче зазвичай я перші платежі для тесту роблю мілкі, а тут одразу пульнув нормально, якщо попаду, то попаду)

Відправляв нещодавно з Моно в 17.27, на Форвард зайшло в 18.20.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 15.02.20
Подякував: 115 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4342434343444345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kostya77, ramaz, summacut і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8993, 8994, 8995
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89947 10583369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 17:38
Alfa_Bank
Идея Банк 1 ... 1866, 1867, 1868
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18676 2620778
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 17:18
swan forever
Банк Альянс 1 ... 95, 96, 97
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 02:36
960 136629
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 16:27
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89948)
02.10.2020 17:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.