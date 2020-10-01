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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4342434343444345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:33

  Menwyy написав:Эм, я уже это сделал.
ну просто иногда проще и лучше, обойти, чем лезть на барикады :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну, если бы я не ждал под отделением 15 минут для проверки отключения страховок колцентром, то "не лезть на барикады" для меня вылилось бы тратой пары часов в другой день для езды в отделение.

В моем понимании, если банк и хочет что-то продать клиенту, но клиент явно изъявил нежелание это покупать, то банк не должен юлить. Это аналогично тому, что вам бы в супермаркете на кассе в тихую бы пробивали какую-то мелочевку каждый раз. А вы бы осознав дома, что вам что-то пробили лишнее катались в супермаркет для разбирательств, ну либо принимали это как должное и спонсировали их пикничок.
omb написав:
  Menwyy написав:Эм, я уже это сделал.
ну просто иногда проще и лучше, обойти, чем лезть на барикады :)
Menwyy
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