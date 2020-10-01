Ну, если бы я не ждал под отделением 15 минут для проверки отключения страховок колцентром, то "не лезть на барикады" для меня вылилось бы тратой пары часов в другой день для езды в отделение.
В моем понимании, если банк и хочет что-то продать клиенту, но клиент явно изъявил нежелание это покупать, то банк не должен юлить. Это аналогично тому, что вам бы в супермаркете на кассе в тихую бы пробивали какую-то мелочевку каждый раз. А вы бы осознав дома, что вам что-то пробили лишнее катались в супермаркет для разбирательств, ну либо принимали это как должное и спонсировали их пикничок.
omb написав: Menwyy написав:
Эм, я уже это сделал.
ну просто иногда проще и лучше, обойти, чем лезть на барикады