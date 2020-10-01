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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:33
Menwyy написав:
Эм, я уже это сделал.
ну просто иногда проще и лучше, обойти, чем лезть на барикады
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:40
Ну, если бы я не ждал под отделением 15 минут для проверки отключения страховок колцентром, то "не лезть на барикады" для меня вылилось бы тратой пары часов в другой день для езды в отделение.
В моем понимании, если банк и хочет что-то продать клиенту, но клиент явно изъявил нежелание это покупать, то банк не должен юлить. Это аналогично тому, что вам бы в супермаркете на кассе в тихую бы пробивали какую-то мелочевку каждый раз. А вы бы осознав дома, что вам что-то пробили лишнее катались в супермаркет для разбирательств, ну либо принимали это как должное и спонсировали их пикничок.
П.с.: ни для того мы тут все собрались
omb написав: Menwyy написав:
Эм, я уже это сделал.
ну просто иногда проще и лучше, обойти, чем лезть на барикады
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Menwyy
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:42
Коллеги, я верно понимаю, что у форварда "переход на пуши" происходит для всех карт централизованно в настройках приложения? Или я что-то проглядел?
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Menwyy
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:43
Menwyy
Да.
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Vorlon
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:46
l-m написав:
Що ж, отримав дебетову Коко. Оформлення якесь надто заморочене та дуже довге (9хв допитів вчора по телефону та 40 сьогодні у відділені). Мені здається у альфі кредитку простіше було отримати ніж тут дебетку, не кажучи вже про дебетку у моно де взагалі краса по витратам часу та зручності. Уявляю якби тут кредитку попросив...
Досить подібно по часу - оформляв дебетку собі та двом в сім'ї. Запропонували мені кредитку, довго оформляли, в результаті дали КЛ = 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:48
Menwyy написав:
Ну, если бы я не ждал под отделением 15 минут для проверки отключения страховок колцентром, то "не лезть на барикады" для меня вылилось бы тратой пары часов в другой день для езды в отделение.
В моем понимании, если банк и хочет что-то продать клиенту, но клиент явно изъявил нежелание это покупать, то банк не должен юлить. Это аналогично тому, что вам бы в супермаркете на кассе в тихую бы пробивали какую-то мелочевку каждый раз. А вы бы осознав дома, что вам что-то пробили лишнее катались в супермаркет для разбирательств, ну либо принимали это как должное и спонсировали их пикничок.
П.с.: ни для того мы тут все собрались
Подтверждаю "агрессивное напаривание", или "молчаливое включение платных допов и подсовывание на подпись".
При этом сотрудники занимают позицию "не прокатило", "клиент сам дурак, нужно читать что подписываешь"
Нутро "скунса" не изменилось
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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