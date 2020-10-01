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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4342434343444345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:33

  Menwyy написав:Эм, я уже это сделал.
ну просто иногда проще и лучше, обойти, чем лезть на барикады :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну, если бы я не ждал под отделением 15 минут для проверки отключения страховок колцентром, то "не лезть на барикады" для меня вылилось бы тратой пары часов в другой день для езды в отделение.

В моем понимании, если банк и хочет что-то продать клиенту, но клиент явно изъявил нежелание это покупать, то банк не должен юлить. Это аналогично тому, что вам бы в супермаркете на кассе в тихую бы пробивали какую-то мелочевку каждый раз. А вы бы осознав дома, что вам что-то пробили лишнее катались в супермаркет для разбирательств, ну либо принимали это как должное и спонсировали их пикничок.

П.с.: ни для того мы тут все собрались
omb написав:
  Menwyy написав:Эм, я уже это сделал.
ну просто иногда проще и лучше, обойти, чем лезть на барикады :)
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, я верно понимаю, что у форварда "переход на пуши" происходит для всех карт централизованно в настройках приложения? Или я что-то проглядел?
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:43

Menwyy
Да.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  l-m написав:Що ж, отримав дебетову Коко. Оформлення якесь надто заморочене та дуже довге (9хв допитів вчора по телефону та 40 сьогодні у відділені). Мені здається у альфі кредитку простіше було отримати ніж тут дебетку, не кажучи вже про дебетку у моно де взагалі краса по витратам часу та зручності. Уявляю якби тут кредитку попросив...


Досить подібно по часу - оформляв дебетку собі та двом в сім'ї. Запропонували мені кредитку, довго оформляли, в результаті дали КЛ = 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:48

  Menwyy написав:Ну, если бы я не ждал под отделением 15 минут для проверки отключения страховок колцентром, то "не лезть на барикады" для меня вылилось бы тратой пары часов в другой день для езды в отделение.

В моем понимании, если банк и хочет что-то продать клиенту, но клиент явно изъявил нежелание это покупать, то банк не должен юлить. Это аналогично тому, что вам бы в супермаркете на кассе в тихую бы пробивали какую-то мелочевку каждый раз. А вы бы осознав дома, что вам что-то пробили лишнее катались в супермаркет для разбирательств, ну либо принимали это как должное и спонсировали их пикничок.

П.с.: ни для того мы тут все собрались

Подтверждаю "агрессивное напаривание", или "молчаливое включение платных допов и подсовывание на подпись".
При этом сотрудники занимают позицию "не прокатило", "клиент сам дурак, нужно читать что подписываешь"

Нутро "скунса" не изменилось
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це є зовсім не мінімальний платіж.
Це комісія за користування кредитним лімітом.

Покажіть тоді де в тарифах вказаний мін. платіж.

Показати не можу тому і прошу шановного офПреда розтлумачити.
А шо в Фарса мінімальний платіж по кредитКоКо тільки 0,5% від заборгованості?


Я так понял, речь идёт от том, что по коко кредитке будет начисляться комиссия 0.5% за пользование кредитным лимитом, если в РД на карте будет минус. Как когда-то в Альфе максимум. Грейс 60 (или 55, уже не упомню) дней, но если на РД есть задолженность - получай комиссию 60 гривен. У Форварда, так понял, будет не фиксированная комиссия, а 0.5% от максимальной суммы задолженности за предыдущий расчётный период. Раньше эта комиссия не взималась по "Весняной акции", которая закончилась 30.09. Т.е., можно предположить, что комиссия в РД с октября будет взиматься.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:44

  Amid написав:Я так понял, речь идёт от том, что по коко кредитке будет начисляться комиссия 0.5% за пользование кредитным лимитом, если в РД на карте будет минус.

Коллеги, вы не выспались или что с вами? Обсуждался ещё в начале года вопрос (когда никакой весенней акции ещё не было), что никакой комиссии по факту нет! Что за чушь? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:58

Пересмотрел только что все документы по "Основному боргу" (0.5%), на 100% точного ответа не нашел, но это, вероятней всего, просто обязательный месячный платеж.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:02

  Menwyy написав:Коллеги, я верно понимаю, что у форварда "переход на пуши" происходит для всех карт централизованно в настройках приложения? Или я что-то проглядел?
да, для всех
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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