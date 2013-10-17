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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4343434443454346

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как платить коммуналку с кэшбеком 7%?.
Перед оплатой вывести в 0, оплатить и тут же снова вывести в 0?
andreyiskra
 
Повідомлень: 994
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:Как платить коммуналку с кэшбеком 7%?.
Перед оплатой вывести в 0, оплатить и тут же снова вывести в 0?
Нет смысла сперва выводить в 0, можно сразу после транзакции.
Menwyy
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Повідомлень: 1012
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто-то встречал уже инфо об акции Весняна? Продлили или таки честный свинячий грейс теперь 1 месяц?
Menwyy
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Повідомлень: 1012
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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  #<1 ... 4343434443454346
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