Как платить коммуналку с кэшбеком 7%?.
Перед оплатой вывести в 0, оплатить и тут же снова вывести в 0?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 00:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как платить коммуналку с кэшбеком 7%?.
Перед оплатой вывести в 0, оплатить и тут же снова вывести в 0?
Додано: Суб 03 жов, 2020 00:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Нет смысла сперва выводить в 0, можно сразу после транзакции.
Додано: Суб 03 жов, 2020 00:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто-то встречал уже инфо об акции Весняна? Продлили или таки честный свинячий грейс теперь 1 месяц?
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