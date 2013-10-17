RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4344434543464347>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как платить коммуналку с кэшбеком 7%?.
Перед оплатой вывести в 0, оплатить и тут же снова вывести в 0?
andreyiskra
 
Повідомлень: 995
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:Как платить коммуналку с кэшбеком 7%?.
Перед оплатой вывести в 0, оплатить и тут же снова вывести в 0?
Нет смысла сперва выводить в 0, можно сразу после транзакции.
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 00:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто-то встречал уже инфо об акции Весняна? Продлили или таки честный свинячий грейс теперь 1 месяц?
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 03:50

Подскажите, как правильно платить за коммунальные. Для моей области в списке только газ и свет, хотелось бы также оплатить отопление, воду и квартиру. Понимаю, что надо выбрать по реквизитам: в форме всё понятно, кроме того, что нет номера личного счета. Откуда тогда организация узнает, что это именно я оплатил счет?
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1297
З нами з: 11.02.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 07:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

В назначении платежа надо указать лицевой счет, фамилию и адрес. Только кэшбэка не будет если нет в списке этих организаций.
andreyiskra
 
Повідомлень: 995
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:12

  Menwyy написав:Кто-то встречал уже инфо об акции Весняна? Продлили или таки честный свинячий грейс теперь 1 месяц?

По сообщениям форума он всегда был 2 месяца. Зачем разгонять чушь - большой вопрос.
Vorlon
 
Повідомлень: 9150
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вы видимо читаете через слово.

Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.
Vorlon написав:
  Menwyy написав:Кто-то встречал уже инфо об акции Весняна? Продлили или таки честный свинячий грейс теперь 1 месяц?

По сообщениям форума он всегда был 2 месяца. Зачем разгонять чушь - большой вопрос.
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:29

сам то хоть понял себя?
v57
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 14.03.10
Подякував: 105 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:56

  Menwyy написав:Вы видимо читаете через слово.

Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.

А вы видимо не выспались! И с логикой беда... Я читаю эту ветку без перерыва уже несколько лет. Все ответы тут есть (от владельцев карт) - с момента выхода карты и до начала весенней акции.
Vorlon
 
Повідомлень: 9150
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Формально ответ у меня есть: акция окончена в конце сентября. При этом вновь должен вступить в силу п.17 тарифов, что насколько я помню означает попадалово на 0,5% от суммы долга на РД. В тарифах я не увидел доп.звездочек по этому поводу. Если ошибаюсь и "свернул не туда" буду рад если направите на нужные документы.
Vorlon написав:
  Menwyy написав:Вы видимо читаете через слово.

Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.

А вы видимо не выспались! И с логикой беда... Я читаю эту ветку без перерыва уже несколько лет. Все ответы тут есть (от владельцев карт) - с момента выхода карты и до начала весенней акции.
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4344434543464347>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, STIGA і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 77, 78, 79
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
780 109352
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 11:42
Flamingo
Альфа-Банк 1 ... 8995, 8996, 8997
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89964 10587938
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 11:28
Shaman
Идея Банк 1 ... 1867, 1868, 1869
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18680 2621684
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 23:35
anis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (781)
03.10.2020 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.