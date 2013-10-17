Как платить коммуналку с кэшбеком 7%?.
Перед оплатой вывести в 0, оплатить и тут же снова вывести в 0?
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Додано: Суб 03 жов, 2020 00:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как платить коммуналку с кэшбеком 7%?.
Перед оплатой вывести в 0, оплатить и тут же снова вывести в 0?
Додано: Суб 03 жов, 2020 00:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Нет смысла сперва выводить в 0, можно сразу после транзакции.
Додано: Суб 03 жов, 2020 00:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто-то встречал уже инфо об акции Весняна? Продлили или таки честный свинячий грейс теперь 1 месяц?
Додано: Суб 03 жов, 2020 03:50
Подскажите, как правильно платить за коммунальные. Для моей области в списке только газ и свет, хотелось бы также оплатить отопление, воду и квартиру. Понимаю, что надо выбрать по реквизитам: в форме всё понятно, кроме того, что нет номера личного счета. Откуда тогда организация узнает, что это именно я оплатил счет?
In HODL we trust
Додано: Суб 03 жов, 2020 07:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
В назначении платежа надо указать лицевой счет, фамилию и адрес. Только кэшбэка не будет если нет в списке этих организаций.
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:12
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вы видимо читаете через слово.
Под свинячим грейсом я подразумеваю полностью бесплатный грейс (не считая 0,01%), а не с доп оплатами в рд посреди лп.
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:56
А вы видимо не выспались! И с логикой беда... Я читаю эту ветку без перерыва уже несколько лет. Все ответы тут есть (от владельцев карт) - с момента выхода карты и до начала весенней акции.
Додано: Суб 03 жов, 2020 11:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Формально ответ у меня есть: акция окончена в конце сентября. При этом вновь должен вступить в силу п.17 тарифов, что насколько я помню означает попадалово на 0,5% от суммы долга на РД. В тарифах я не увидел доп.звездочек по этому поводу. Если ошибаюсь и "свернул не туда" буду рад если направите на нужные документы.
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