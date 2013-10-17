andreyiskra написав:Как платить коммуналку с кэшбеком 7%?. Перед оплатой вывести в 0, оплатить и тут же снова вывести в 0?
Платьожик комунальний в ІБ Фарса має пройти за кредитні. На суму платьожика Фарс починає накручувати 48% річних. Щоб накрутки не було мабуть і потрібно повернути на карту не тільки суму платьожика а і всю заборгованість (те шо Ви називаєте в нуль). Це залежить від того які заборгованості погашаються в першу чергу.
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Квесторе_поверніться написав:Платьожик комунальний в ІБ Фарса має пройти за кредитні. На суму платьожика Фарс починає накручувати 48% річних. Щоб накрутки не було мабуть і потрібно повернути на карту не тільки суму платьожика а і всю заборгованість (те шо Ви називаєте в нуль). Це залежить від того які заборгованості погашаються в першу чергу.
Кстати, а в таком случае, после погашения кредита надо ещё какое-то время не пользоваться картой что бы покупка не провелась раньше погашения?
Квесторе_поверніться написав:Платьожик комунальний в ІБ Фарса має пройти за кредитні. На суму платьожика Фарс починає накручувати 48% річних. Щоб накрутки не було мабуть і потрібно повернути на карту не тільки суму платьожика а і всю заборгованість (те шо Ви називаєте в нуль). Це залежить від того які заборгованості погашаються в першу чергу.
Кстати, а в таком случае, после погашения кредита надо ещё какое-то время не пользоваться картой что бы покупка не провелась раньше погашения?
Взагалі так. Ну тут досвід в форумчан коли проводиться покупка не повинен підвести.
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Adast написав:Кстати, а в таком случае, после погашения кредита надо ещё какое-то время не пользоваться картой что бы покупка не провелась раньше погашения?
Нет, нужно гасить правильно, чтобы не попасть на 48% годовых до погашения.
І гасити і витрачати ...слід потестити.
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