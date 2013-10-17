andreyiskra написав:Как платить коммуналку с кэшбеком 7%?. Перед оплатой вывести в 0, оплатить и тут же снова вывести в 0?
Платьожик комунальний в ІБ Фарса має пройти за кредитні. На суму платьожика Фарс починає накручувати 48% річних. Щоб накрутки не було мабуть і потрібно повернути на карту не тільки суму платьожика а і всю заборгованість (те шо Ви називаєте в нуль). Це залежить від того які заборгованості погашаються в першу чергу.
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Квесторе_поверніться написав:Платьожик комунальний в ІБ Фарса має пройти за кредитні. На суму платьожика Фарс починає накручувати 48% річних. Щоб накрутки не було мабуть і потрібно повернути на карту не тільки суму платьожика а і всю заборгованість (те шо Ви називаєте в нуль). Це залежить від того які заборгованості погашаються в першу чергу.
Кстати, а в таком случае, после погашения кредита надо ещё какое-то время не пользоваться картой что бы покупка не провелась раньше погашения?
Квесторе_поверніться написав:Платьожик комунальний в ІБ Фарса має пройти за кредитні. На суму платьожика Фарс починає накручувати 48% річних. Щоб накрутки не було мабуть і потрібно повернути на карту не тільки суму платьожика а і всю заборгованість (те шо Ви називаєте в нуль). Це залежить від того які заборгованості погашаються в першу чергу.
Кстати, а в таком случае, после погашения кредита надо ещё какое-то время не пользоваться картой что бы покупка не провелась раньше погашения?
Взагалі так. Ну тут досвід в форумчан коли проводиться покупка не повинен підвести.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Adast написав:Кстати, а в таком случае, после погашения кредита надо ещё какое-то время не пользоваться картой что бы покупка не провелась раньше погашения?
Нет, нужно гасить правильно, чтобы не попасть на 48% годовых до погашения.
І гасити і витрачати ...слід потестити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться я уже все потестил и отписался viewtopic.php?p=5068798#p5068798 Чтобы не долго читать - оплата комуналя через аппку и вэбку скунса проводятся по счету тем же днем. Если после этого чтобы вывести карту в ноль "тянуть" тоже скунсом - то погашение тоже проведется тем же днем. Я так и сделал. По итогу - без последствий.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Квесторе_поверніться я уже все потестил и отписался viewtopic.php?p=5068798#p5068798 Чтобы не долго читать - оплата комуналя через аппку и вэбку скунса проводятся по счету тем же днем. Если после этого чтобы вывести карту в ноль "тянуть" тоже скунсом - то погашение тоже проведется тем же днем. Я так и сделал. По итогу - без последствий.
Ок. Але тут Фарс Ваше погашення може провести раніше списання за комуналь. Точно 7% капнуло?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Ок. Але тут Фарс Ваше погашення може провести раніше списання за комуналь. Точно 7% капнуло?
Оплата коммуналки через приложение сразу проводится. Но даже это не имеет значения, поскольку КБ начилсятеся по оплате, а не по проводке.
Ви мене переконали. Всі в кого майже не використаний кредліміт по кредит КоКо платити комуналь в ІБ Фарса...і зразу ж Фарсу повертати всі борги по карті. Ну і це стимулює йти новичків просити жовту КоКокредит в банці з побільшим лімітом. Оплатити собі, куму, брату, свату і т. д. Фарс дбає про Вас.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.